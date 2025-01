Maverick McNealy fala sobre brincar com Tiger Woods e compartilha um conselho crucial em casa antes de Pebble Beach

Maverick McNealy abriu o outono passado no RSM Classic 2024. Ao conseguir seu primeiro título no PGA Tour no último evento do ano, McNealy recebeu seu ingresso para a Sentry de 2025 e obteve seu primeiro convite para o Masters. Enquanto o ex -líder de Stanford agora pode ser considerado um vencedor do PGA Tour, ele tem muito mais do que isso ao seu alcance, já que o jogo McNealy se estende além do que faz dentro das cordas.

McNealy, membro do Conselho Consultivo dos Players do PGA Tour, influenciou a mudança do PGA Tour na distribuição de pontos da FedEx Cup em eventos emblemáticos antes da temporada de 2025. marca e até sugeriu aumentar o tamanho do campo de eventos exclusivos para 120 jogadores.

Em uma extensa conversa com a CBS Sports, McNealy sabia o que ele planeja concorrer à presidente do PAC este ano. Ele também detalhou outra proposta que espera apresentar ao PGA Tour, falou sobre sua primeira rodada de prática com Tiger Woods no Open 2024 e compartilhou uma tática de leitura única de verduras que o ajudaram a se tornar um dos melhores putters do mundo.

Abaixo estão cinco dos tópicos que McNealy abordou durante nossa conversa de 30 minutos sobre O primeiro podcast de golfe corta. Você também pode ver a entrevista completa.

Ganhe o RSM Classic

Se removermos o tamanho da bolsa, o prestígio do torneio ou do campo de golfe, o evento final da temporada da PGA Tour é o melhor evento para vencer no PGA Tour e na pista para as comemorações, se você entrar na baixa temporada , você consegue um lugar em Kapalua?

McNealy: “Isso foi ótimo! Sempre foi um sonho para mim vencer em Pebble, então, além da AT&T, o RSM foi minha última chance de escolher alguns desses no final do ano em mente para entrar nos mestres, chegar a Kapalua, estar entre os 50 melhores no que mundo. E foi divertido estar lá, porque há muitos meninos que tiveram muita pressão para jogar pela carta, para o trabalho no próximo ano.

“E eu estava tocando para vencer. Para mim, foi quase binário: ganhar ou não ganhar. Como Ricky Bobby disse uma vez: ‘Se você não é o primeiro, você é o último.’ Bem, é bom, mas a única maneira de alcançar esses objetivos no final do ano foi vencer dias depois, eu conseguia dormir a noite toda, e levou esse tempo para relaxar.

“Eu não podia imaginar ter que jogar um torneio, jogar um torneio quatro dias depois. Tenho muita sorte de ter tido algumas semanas para comemorar e aproveitar com a família, mas depois relaxar e aproveitar”. Trabalhe no meu jogo novamente. Com sorte, a menos que você ganhe o Masters ou os jogadores ou algo assim, suponho que a adrenalina de ganhar não seja tão grande e pode ter a oportunidade de relaxar e relaxar. Relaxe para o próximo torneio, se eu for. semanas consecutivas. Mas sim, foi uma descarga de adrenalina como eu não havia experimentado.

Nova proposta de política para o PGA Tour

McNealy: “Na verdade, tenho um que quero propor ao PAC, que você obteve seus exames médicos mais antigos, obteve seus exames médicos menores. Quero propor como um exame de paternidade médica. O caso é que Lanto Griffin isso Ano teve um filho.

“Minha proposta seria: se você tiver um filho, poderá tirar quatro semanas de folga. E se você não manter seu cartão, terá os quatro primeiros torneios do ano para tentar compensar a diferença. Então, você pode Leve -os apenas os quatro primeiros;

“Mas há muito quando você tem um filho.

Brincando com uma rodada de treinos com Tiger Woods

Essa foi a sua primeira rodada de prática com o Tiger?

McNealy: “Foi. Tiger chegou ao campus duas vezes quando eu estava lá na escola (em Stanford). A primeira vez foi logo após sua primeira cirurgia nas costas e poderia facilmente ter ido para o fundo do campo e acertar bolas sozinhas e ninguém eu teria feito.

“Mas houve tiros durante todo o fim de semana, contando histórias, mostrando coisas como: ‘Ei, você quer ver o tiro que me fez ganhar todos os meus cursos?’ E sim, queremos ver isso.

“E nós somos eu, Tiger e Tom Kim ao ar livre e nos esgueiramos para o oitavo buraco e começamos em oito … Fomos inscritos na folha de treinos para sair às 7h30 no primeiro buraco, e simplesmente Deixe para o oitavo buraco e, mesmo assim, no buraco 11, havia algumas centenas de pessoas olhando e minha esposa também andou entre as cordas simplesmente mantendo a distância e disse: “Eu estava muito nervoso”. Foi muito divertido.

O que a praia de Pebble significa para ele

Pebble Beach se aproxima aqui. É um torneio muito querido para você por algumas razões, e você também está associado à AT&T, então por que você não nos diz que tipo de trabalho está fazendo com eles?

McNealy: “Você sabe, quando dizemos que o golfe é um esporte individual, você também tem uma equipe. Você tem sua equipe física que ajuda a competir, manter seus negócios em andamento e ajuda a preparar e jogar o melhor golfe. Você tem sua família, tem seus fãs, mas seus parceiros, seus parceiros de negócios e seus patrocinadores também são uma grande parte da sua equipe. Você deseja escolher uma equipe que lhe dê a oportunidade de investir em seus negócios e ajudá -lo a ser o melhor jogador possível.

“Fico associado à AT&T desde 2022 e é o seu 40º ano organizando a AT&T em Pebble Beach. Tive algumas das minhas melhores lembranças como tocação profissional desse torneio. Este ano vou brincar com Chuck Robbins, CEO da Cisco, Outro dos meus parceiros que brincaram com o Dr. Condoleezza Rice no ano passado.

“Eu não me divertiria jogando basquete contra LeBron James ou jogando um jogo de tênis contra Rafa Nadal ou quem quer que seja. Mas, no golfe, você sabe, alguém adoraria jogar nove buracos com Tiger Woods, 18 buracos com tigre Woods. E eu acho que É ótimo como a AT&T Pebble Beach celebra isso e leva a um estágio maior, onde profissionais e fãs jogam o mesmo torneio, o mesmo campo de golfe em um evento do PGA Tour e também o usa para fazer muito bem.

Conselhos de leitura ecológica para implementar em casa

O que seria um conselho a dar, talvez não em termos de técnica, mas para ler os verdes?

McNealy: “Uma coisa simples que eu faria é sempre confiar na sua leitura do lado baixo. Às vezes, quando você lê uma tacada de um lado e de outro, eles parecem fazer duas coisas diferentes. Sempre confie nele quando ficar no lado baixo . é muito melhor.

“E também tenho muito sucesso em campos de golfe na água. É curioso, se você olhar para trás em minha carreira, sempre jogue bem em campos de golfe na água. E uma das coisas que faço lá é ler as verduras. É isso Eu sempre uso a linha do horizonte (o oceano ou o lago ou qualquer outra coisa) como um nível porque a água é completamente plana.

“Então, uma tacada que parece estar quebrando, você sabe, da direita para a esquerda, poderia realmente ir para a direita, para a água ou algo assim. Mas você sempre pode usar a água como um nível”.