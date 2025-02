Mavericks GM disposto a aceitar o fardo de Luka Doncic: “Dez anos a partir de agora, eles provavelmente vão me enterrar”

O gerente geral do Dallas Mavericks, Nico Harrison, acaba de chamar seu nome nos livros de história. O dia em que ele mudou para Luka Doncic nunca será esquecido. E antes de ganhar um título com Anthony Davis, mas talvez até então ele nunca seja perdoado em Dallas.

Harrison sabe. Seja alguma forma de auto -preservação ou simplesmente uma avaliação genuína da realidade, mesmo piadas nesse sentido, sua priorização do aumento de curto prazo deste acordo sobre as consequências a longo prazo que certamente virão.

“O futuro para mim é de três a quatro anos a partir de agora” Harrison disse a jornalistas no domingohoras depois de terminar Uma troca de grande sucesso Enviar Doncic e outros para o Lakers em troca de Davis, Max Christie e uma primeira rodada de 2029. “O futuro em dez anos provavelmente me enterrará e (o treinador dos Mavericks, Jason Kidd) nós mesmos. “

Já existem todos os tipos de citações de Harrison sobre por que ele finalmente decidiu apertar o gatilho neste contrato. Estou parafraseando aqui, mas eles vão de: “O defesa ganha campeonato e Luka não joga defesa ou mantém a forma “ para “Não tínhamos certeza de dar a Luka um contrato super máximo de US $ 400 milhões e queríamos evitar que seu drama eventualmente queira ir para outro lugar“

Mas foi o compromisso anterior, uma espécie de microfone cair como suas últimas palavras antes de deixar o pódio, que melhor resume isso. É uma proposta de curto prazo a longo prazo, e Harrison parece saber Não há como esse tratamento parecer mais do que devastador Em Dallas na linha. Mas ele está apostando que os Mavs estão melhores aqui e agora, e há um caso de que isso é verdade.

Vou continuar dizendo o seguinte: Eu realmente acho que os Mavericks são uma equipe melhor hoje com Davis do que com Doncic.

Eu não ligo para a manutenção do formulário. Doncic é um jogador geracional, seja em forma ou não, e geralmente é saudável, ou pelo menos ele o fez agora. Esta não é uma situação de Zion Williamson. Mas a defesa, a curto prazo, é uma consideração real, mesmo tão historicamente dominante quanto Doncic é ofensivamente. Com Davis, o Mavericks e uma boa equipe defensiva se tornarão elite em um sentido de pós -temporada. E é combinado com Kyrie Irving como uma dupla ofensiva de dois homens perfeitamente, principalmente com tiros capazes ao seu redor.

O problema é que Doncic é um. E no final você nunca encontrará outro dele. Não é algo que nem ganha um título pode substituir na avaliação de longo prazo deste Contrato. Harrison parece saber disso, e ele está basicamente dizendo que não se importa. Ele está feliz por ser enterrado pelos fãs do MAV no futuro, desde que haja um troféu de campeonato ao seu lado. Ele está apostando que essa equipe pode fazer isso acontecer, e é uma das apostas mais loucas do que qualquer gerente geral em qualquer esporte.