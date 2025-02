Mavericks ha notificato il trading a Luka Doncic Lakers Anthony Davis, Seleziona

I due più grandi nomi dell’NBA sono riportati in movimento.

Secondo diversi rapporti, Dallas Mavericks invia Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris a Los Angeles Lakes Anthony Davis, Max Christie e il primo round del primo round del 2029. Secondo il rapporto ESPN, Utah Jazz è anche incluso nell’accordo.

Diverse fonti hanno confermato il negozio di successo, che è stato annunciato per la prima volta immediatamente dopo le 12.

Doncic, 25 anni, è un All-Star cinque volte e un giocatore All-NBA per cinque volte in prima squadra nel mezzo della sua settima stagione con Mavericks. Ha vinto il titolo solo un anno fa e ha contribuito a guidare la finale della NBA Mavericks della scorsa stagione, dove hanno perso in cinque partite contro Boston Celtics.

Davis, 31 anni, è un All-Star 10 volte, che è anche quattro volte il giocatore All-NBA della prima squadra. Era nel mezzo della sesta stagione di Los Angeles e ha vinto il campionato con Lakers nel 2020.

Secondo i rapporti, Dallas ha contattato Los Angeles per un accordo Doncic.

Perché?

Bene, secondo Tim MacMahon di ESPN, il franchise di Mavericks era una serie di preoccupazioni sul futuro di Doncic con un programma di franchising, in particolare dal punto di vista economico.

Anche la sua salute e il suo aria condizionata sono entrati in gioco.

Questa è una storia in evoluzione.

