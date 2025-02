Evan Mobley ha segnato 22 punti e Cleveland ha stabilito un record di franchising nel 91 nel primo tempo quando i Cavaliers si sono precipitati alla vittoria di domenica 144-101 a Dallas poche ore dopo che Mavericks ha cambiato le superstar a Luka Dončić Anthony Davis Lakers.

Darius Garland ha aggiunto 17 punti e 10 aiuto poiché Cavs ha migliorato il miglior record della lega di 40-9.

Sam Merrill ha realizzato nove 3 puntatori e Cleveland ha stabilito un record di franchising con 26 3.

Sperando di tornare in finale, Mavericks ha affrontato Dončić, All-Star di 25 anni e i loro rivolti in franchising a Los Angeles, uno dei giocatori a due vie più talentuosi della lega.

Davis si unisce alle forze a Dallas con la guardia All-Star Kyrie Irving, che ha molta esperienza da giocare con altre superstar insieme a LeBron James, Kevin Durant, James Harden e Dončić.

Storie correlate:

Sfortunatamente, Irving non era disponibile a causa di lesioni e Cavit ha deriso i centri commerciali dall’inizio. Cleveland ha stabilito un record di franchising di 50 punti nel primo trimestre e ha aperto un mezzo di vantaggio di 45 punti.

I loro 91 punti sono stati vincolati dalla terza più nella prima metà della storia della lega.

Jaden Hardy ha accelerato Dallas con 21 punti.

Garanzia

Mavericks: c’erano solo 10 giocatori a Dallas in uniforme come Irving (spalla), in avanti PJ Washington Jr. (ginocchio) e i centri Daniel Gafford (caviglia), Dereck Lively II (caviglia) e Dwight Powell (Hip) tutti seduti con lesioni .

Cavaliers: un pomeriggio facile da sintonizzarsi sulla partita di martedì contro Boston.

Un momento importante

Garland ha realizzato tre 3 puntatori entro 66 secondi quando Cavit ha aperto il vantaggio di 27-9.

Tastiera

Cavit ha segnato almeno 10 3 punti in 54 partite consecutive, legando a Portland alla quarta linea più lunga. Houston Rockets mantiene un record con 97 partite consecutive con almeno 10-3 secondi.

Prossimo

Mavericks è a Filadelfia martedì. Cavs ha ospitato il campione difensivo Celtics, che ha deciso di iniziare la stagione vincente dei 15 giochi di Cleveland.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Basketball Association Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers