Mavericks perde Daniel Gafford devido a uma lesão no joelho contra os reis no último golpe desde Luka Dončić Mercium

Os Dallas Mavericks estão lidando com outra lesão.

O grande homem dos Mavericks, Daniel Gafford, teve que receber ajuda do tribunal na noite de segunda -feira em seu jogo contra o Sacramento Kings após o joelho direito dobrado enquanto tentava estabelecer uma tela. Gafford colidiu com a quadra na arena da American Airlines e imediatamente alcançou o joelho, claramente com muita dor.

Gafford foi finalmente ajudado no chão e não colocou peso na perna enquanto ele fazia. A equipe o governou com uma entorse no joelho antes de meio período.

Breaking: Daniel Gafford caiu com uma aparente lesão no joelho após o trabalho. Se for por algum tempo, Dallas ficará sem seu trio de Anthony Davis, Dereck Lively II e Daniel Gafford. Coloque -se muito em breve, Gafford! 🙏 pic.twitter.com/mhpgpermu0 – Buzz Courtside (@CourtsideBuzzx) 11 de fevereiro de 2025

A visão difícil dos Mavs, que Gafford recebe ajuda fora da quadra, não pode colocar peso na perna. A perna direita de Gafford dobrou enquanto ele estava configurando uma tela. Ele agarrou o joelho direito com dor óbvia. pic.twitter.com/4nvar4z6bn – Brad Towsend (@townbrad) 11 de fevereiro de 2025

Embora não se saiba mais detalhes sobre a lesão de Gafford, marca a última coisa com a qual a equipe está lidando com a posição. Os outros três grandes homens dos Mavericks, Anthony Davis, Derek Lively e Dwight Powell, também estão fora dos respectivos ferimentos.

Davis caiu com uma lesão em adutor em sua estréia com a equipe no sábado, após a impressionante troca de bilheterias que o levou a Dallas em troca da estrela Luka Dončić antes do prazo. Espera -se que seja perdido várias semanas para se recuperar. Lively está lidando com uma lesão no tornozelo, e Powell está com uma lesão no quadril.

Gafford, que está em sua segunda temporada com o Mavericks, entrou no jogo de segunda -feira com uma média de 12,5 pontos e 6,9 ​​rebotes por concurso. O ano de 26 anos está no segundo ano de um acordo de três anos e US $ 40 milhões que ele assinou pela primeira vez com o Washington Wizards.

O Mavericks entrou no jogo de segunda-feira em vitórias consecutivas, o que as levou a 28-25 na temporada.

Esta publicação será atualizada com mais informações em breve.