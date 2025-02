Mavericks rilascia un video tributo a Luka Doncic

Il tempo di “Luka Magic” si è concluso a Dallas.

I modi firmati da Maverick di Luka Doncic durante il fine settimana in un commercio di successo che verrà parlato per anni.

Lunedì mattina, il team ha pubblicato un video omaggio a Doncic con molti dei suoi grandi momenti, movimenti estivi e citazioni di altri.

“È stato un onore vedere il lavoro del mago”, si legge nella didascalia.

È stato un onore vedere il lavoro del mago 🪄 #Mffl pic.twitter.com/xnqynuf2eg – Dallas Mavericks (@Dallamavs) 3 febbraio 2025

Doncic lascia un’eredità che sarà difficile da raggiungere.

Ha una media di 28,6 punti, 8,7 rimbalzi e 8,3 assist per Battaglia durante le sue sei stagioni e mezzo con Mavericks.

La sua partenza a Los Angeles Lakers oscilla tra i fan per molto tempo perché non erano pronti a dire addio a Doncic.

C’è ancora una profonda sensazione di shock a Dallas e sarà lì per un po ‘, in particolare la prima volta che Doncic tornerà a Dallas con i Lakers.

La maggior parte delle persone sperava che Doncic sarebbe rimasto con i maverick fino al pensionamento, o almeno fino a quando non ha vinto un campionato.

Ora lo salutano pochi mesi dopo la sua prima esibizione in finale.

Le emozioni sono ancora in alto a Dallas a causa del suo commercio e potrebbe essere necessario un po ‘di tempo prima che i fan siano in grado di fare di nuovo affidamento sul front office.

Naturalmente, se questo commercio finisce per funzionare bene per i maverick, perdoneranno e andranno avanti.

Nessuno nega che Anthony Davis possa essere una risorsa enorme per andare avanti.

Ma in questo momento, i fan di Maverick sentono molte cose negative e non sono sicuri di come sarà il futuro.

