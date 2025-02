Mavericks vs. Celtics Odds, Line, Prediction, Horário de início: 2025 NBA Teams, 6 de fevereiro, as melhores apostas do modelo comprovado

O Boston Celtics (36-15) e o Dallas Mavericks (26-25) estão prontos para enfrentar em um confronto da conferência na quinta-feira. O Celtics está atualmente em uma sequência de quatro vitórias consecutivas e, na terça-feira, Boston viajou para vencer o Cleveland Cavaliers, 112-105. Por outro lado, Dallas está em um skate distorcido de três jogos. Em 4 de fevereiro, o Filadelphia 76ers superou o MAVS 118-116. Jrue Holiday (ombro) é questionável para Boston. Caleb Martin (Hip) e PJ Washington (pessoal) estão fora dos Mavs. Anthony Davis (abdômen) é questionável é questionável para fazer sua estréia na equipe de Dallas.

A ponta do jardim TD em Boston é às 19:30 ET. O Celtics derrotou o MAVS em cinco jogos consecutivos da temporada regular, além de derrotar Dallas, por 4-1, no ano passado. Boston é o favorito de 11,5 pontos nas últimas chances de Mavericks vs. Celtics através do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores observados são 231,5. Boston está em -654 na linha de dinheiro (risco de US $ 654 para ganhar US $ 100), enquanto Dallas está em +472 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 472). Antes de travar em qualquer seleção de Celtics vs. Mavericks, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo de projeção da Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada de 1624-25 da NBA em um chiada de 144 a 102 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando quase US $ 4.000.

Agora, o modelo simulou Mavericks vs. Celtics 10.000 vezes e acabou de revelar suas cobiçadas equipes da NBA e previsões de apostas. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para MAVs vs. Celtics:

Mavericks vs. Celtics Spred: Boston -11.5

Mavericks vs. Celtics acima/Under: 231,5 pontos

Mavericks vs. Celtics Money Line: Boston -654, Dallas +472

BOS: O Celtics tem 20-30-1 contra a Spread nesta temporada

DAL: Os Mavs são 24-25-2 contra a propagação nesta temporada

Por que o Celtics pode cobrir

O guarda Jaylen Brown é um gerente e marcador da bola atlética. Brown calcula a média de 23,1 pontos, 6,1 rebotes e 4,8 assistências por jogo. O ano de 28 anos marcou mais de 20 pontos em cinco dos últimos seis jogos. Em 31 de janeiro, em frente ao New Orleans Pelicans, Brown fez 28 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

O guarda Derrick White é um jogador de dois caminhos para Boston. White tem um suéter que espaciais enquanto ele é um defensor ativo. O produto Colorado registra 16,4 pontos, 4,2 rebotes e 4,2 assistências por jogo. Ele acumulou mais de 20 pontos em três de seus últimos cinco jogos. Na vitória de terça -feira sobre o Cavs, White fez 20 pontos, cinco quadros e demoliu seis triplos.

Por que Mavericks pode cobrir

O Kyrie Irving Guard possui excelentes alças de bola que podem ajudá -lo a criar uma visão aberta da extremidade ofensiva do chão. Irving lidera a equipe com 24,5 pontos por jogo para acompanhar 4,8 rebotes e 4,8 assistências. Ele marcou mais de 25 pontos em três jogos consecutivos. Em seu último concurso, Irving fez 34 pontos, nove rebotes e quatro assistências.

O Daniel Gafford Center tem sido um jogador ativo e eficaz na quadra da frente. Gafford Averaia 12,7 pontos e 6,7 rebotes por jogo. Também é o quarto na liga em uma porcentagem de gol de campo (69,9%). O ano de 26 anos registrou um dobro em três de seus últimos cinco jogos. Em 31 de janeiro contra o Pistons, Gafford fez 16 pontos, 10 rebotes e cinco quarteirões.

Como fazer Mavericks vs. Celtics

