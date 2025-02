Mavericks vs. Rockets Odds, Previsão de pontuação, Horário de início: 2025 Seleções da NBA, 8 de fevereiro As melhores apostas por modelo comprovado

Os Rockets de Houston procuram fazer uma sequência de perdas de cinco jogos quando enfrentam o renovado Dallas Mavericks em um confronto importante da divisão da NBA Southwest no sábado. Os Rockets (32-19), que são 9-2 contra inimigos de divisão, têm 17 a 10 na estrada nesta temporada. Os Mavericks (27-25), que têm 5-4 contra a Divisão Sudoeste, têm 14 a 10 em seu tribunal local. Anthony Davis estreará depois de ser adquirido do Los Angeles Lakers no comércio de Luka Doncic anteriormente. Detck Lively II (tornozelo), Dwight Powell (Hip) e Caleb Martin (Hip) estão fora de Dallas. Jabari Smith Jr. (Hand) e Fred Vanvleet (tornozelo) estão fora de Houston.

A ponta do American Airlines Center em Dallas é configurada para as 15:00 ET. Mavericks são 3,5 pontos favoritos nas últimas chances de foguetes vs. Mavericks do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores observados são 227,5. Antes de fazer qualquer seleção de Mavericks vs. Foguetes, Você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na Sportsline.

Rockets vs. Mavericks SP PREAD: Dallas -3

Rockets vs. Mavericks sobre/abaixo de: 228 pontos

Rockets vs. Mavericks Money Line: Dallas -145, Houston +122

HOU: Os foguetes cobriram a propagação em 46 de seus últimos 75 jogos (+14,10 unidades)

DAL: Os Mavericks atingiram a linha de dinheiro em 56 de seus últimos 94 jogos (+16,00 unidades)

Por que Mavericks pode cobrir

Davis, que liderou o Lakers em anotações antes de ser adquirido por Dallas, jogou e começou 42 jogos nesta temporada. Ele tem uma média de 25,7 pontos, 11,9 rebotes, 3,4 assistências, 2,1 bloqueios e 1,3 assaltos em 34,3 minutos. Em seu último jogo completo como membro do The Lakers, ele registrou um duplo com 42 pontos e 23 rebotes em 37 minutos em uma vitória de 112 a 107 em Charlotte em 27 de janeiro. Ele marcou 36 pontos e pegou 13 rebotes em 118-108 venceu no Golden State em 25 de janeiro.

Também promove Dallas, a armadura Kyrie Irving. Em 41 jogos, todo mundo começa, em média de 24,4 pontos, 4,8 assistências, 4,7 rebotes e 1,3 assaltos em 36,2 minutos. É um atirador dinâmico, que se conecta a 47,9% de seus objetivos de campo, incluindo 41,2% da faixa de 3 pontos e 90,3% da linha de lance livre. Na vitória de quinta -feira em Boston, ele marcou 19 pontos, enquanto adicionou quatro assistências, quatro assaltos e três rebotes. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que os foguetes podem cobrir

A escolta verde de Jalen está entre os sete jogadores de Houston com uma pontuação média de dois dígitos. Em 51 jogos, todo mundo começa, em média de 21,5 pontos, 4,4 rebotes e 2,9 assistências em 33,2 minutos. Na derrota de quinta -feira em Minnesota, ele derramou 28 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu cinco assistências. Na vitória do dia de Ano Novo sobre o Mavericks, ele marcou 22 pontos, enquanto obteve cinco rebotes. Ele teve um dobro contra Dallas em sua reunião em 31 de outubro, uma vitória de Houston 108-102. Nesse jogo, ele marcou 23 pontos, enquanto acrescentou 12 rebotes e quatro assistências.

O Alperen Sengun Center tem sido uma força para foguetes. Em 48 jogos, todo mundo começa, em média de 19,2 pontos, 10,6 rebotes, cinco assistências e 1,3 assaltos em 31,4 minutos. Ele registrou um duplo em cada um dos últimos três jogos. Em uma derrota por 99-97 no Brooklyn na terça-feira, ele marcou 24 pontos, enquanto levou 20 rebotes e distribuiu quatro assistências. Ele teve 16 pontos, 10 rebotes e sete assistências na derrota em Minnesota na quinta -feira. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer Mavericks vs. Foguetes

