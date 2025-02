Mavs GM ha fatto un ammissione scioccante durante la conferenza stampa su grande commercio

Il mondo della NBA è stato scosso sabato sera tardi quando Dallas Mavericks ha scambiato il loro franchising Cornerstone Luka Doncic a Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis.

La mossa ha inviato onde di shock attraverso la lega poiché Doncic è stata considerata una delle stelle incontaminate della NBA.

Ma il GM Nico Harrison di Maverick aveva in mente altri piani.

Durante la sessione dei media di domenica, Harrison si è avvicinato al commercio di successo che ha inviato la superstar slovena a Los Angeles.

I suoi commenti hanno rivelato alcuni dettagli sorprendenti sulla situazione, come riportato da Jason Gallagher.

Secondo Harrison, Doncic non ha mai espresso alcun desiderio di lasciare Dallas o ha indicato la riluttanza a firmare un’estensione.

Ha anche sottolineato che i Lakers tra i potenziali volontari erano l’unica squadra con cui Doncic ha discusso sul suo futuro.

“Nico ha appena detto che Luka non ha dato alcuna indicazione che avrebbe avuto o non avrebbe firmato un’estensione che è andata avanti. Ha anche detto che i Lakers erano le uniche squadre con cui parlava. Lo dice direttamente in un microfono. “Gallagher ha condiviso.