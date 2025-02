Mavs GM Quotes “Culture” come chiave del negozio Anthony Davis-Luka Doncic

Il regista generale di Cleveland Dallas Mavericks Nico Harrison ha sottolineato l’importanza della “cultura” nello spiegare la sua straordinaria decisione di commerciare con una super stella di 25 anni Luka Doncic per Los Angeles Lakers per un pacchetto che è il titolo di 31 anni All-Star Big Man Anthony Davis.

“Quando accendiamo la pagina, penso che sia importante sapere che (Coach Mavs Jason Kidd) e io abbiamo avuto una visione e una cultura che vogliamo creare da quando eravamo qui”, ha detto Harrison prima della perdita di domenica 144-101 Cleveland Cavaliers. “I giocatori che portiamo, crediamo, lo facciamo. Pensiamo che la difesa vincerà il campionato e porterà uno dei migliori due giocatori in campionato.”

Mavericks e Lakers hanno completato un accordo a tre vie, che è stato aiutato da Utah Jazz sabato sera per facilitare verso mezzanotte. Mavericks riceverà anche un promettente terza ala annuale Max Christie e Lakers 2029 il primo round di selezione, mentre invia un uomo di grandi dimensioni ferito Maxi Kleber e un veterano di riserva Markieff Morris a Los Angeles insieme a Doncic.

Tuttavia, la reazione in tutta la lega e la squadra ha scioccato il fatto che Dallas avesse salutato la selezione cinque volte della prima squadra All-NBA, che si sta avvicinando alla sua prima classe, in particolare un mese dopo che Doncic ha portato MAVS alle finali della NBA .

“Beh, facciamo sapere: sono quello che decide e (Kidd) lo supporta, quindi sono io”, ha detto Harrison, che aveva fatto i negozi principali come Mavericks GM prima della scadenza in ciascuno dei suoi quattro anni. “Non sto facendo nulla di spaventoso.

Editori birichini 2 correlati

“Quindi la cosa più semplice per me è fare qualsiasi cosa per me e tutti mi lodare per non aver fatto nulla. Ma ci crediamo davvero – e il tempo dice se ho ragione.

Fonti hanno affermato ESPN che le preoccupazioni costanti sulla condizione di Doncic sono state il principale fattore nella decisione di Mavericks di avvicinarsi ai Lakers sul commercio di Davis. Doncic ha giocato in questa stagione solo in 22 partite a causa di infortuni, in particolare la tensione sinistra del vitello, che lo ha spinto dalla vigilia di Natale. Durante l’organizzazione, c’è stata un’estrema frustrazione per la mancanza di Doncic per la dieta e il condizionamento, che le decisioni di Dallas credevano che la sua durata fosse stata colpita negativamente, hanno detto fonti.

Harrison, tuttavia, diminuì mentre gli chiese se stava indicando che Doncic non corrispondeva alla cultura che Mavericks cercava di costruire.

“Ascolta, una cosa su di me, non parlerò male di nessun giocatore”, ha detto Harrison. “Voglio dire che non farà niente di buono. Sto solo dicendo che sono livelli. Credi che le persone che vengono) aggiungono cultura. “

Più tardi domenica, Doncic ha pubblicato un rapporto di Dallas sui social mediaDico ai fan che “(io) pensavo che avrei trascorso la mia carriera qui e volevo così tanto portarti il ​​campionato. L’amore e il supporto che tutti voi hanno dato è più di quanto potrei mai ridurre. Per un bambino piccolo dalla Slovenia che veniva negli Stati Uniti per la prima volta, hai fatto sentire il Nord Texas a casa.

Lakers Land Luka, invia annuncio per Big D I Lakers e Mavericks hanno scioccato il mondo della NBA concordando in un negozio che ha scambiato le star di All-NBA Luka Doncic e Anthony Davis, mentre il 25enne Doncic si è unito a LeBron James a Los Angeles. • Luka per Lakers, pubblicità MAVS

• Timani, vincitori e perdenti di Pelton

• Bontemps: ha scioccato gli esecutori, cosa succederà dopo?

• • Rhoden: il commercio dimostra che il denaro non è uguale alla forza

• I social media rispondono a Blockbuster

• I negozi NBA più sorprendenti dal 2000

• Ampia scommessa, le conseguenze della fantasia

“In tempi positivi e cattivi, dall’infortunio alle finali NBA, il tuo supporto non è mai cambiato. Grazie non solo per aver condiviso la mia gioia nei nostri momenti migliori, ma anche per il sollevamento quando ne avevo più bisogno.

Harrison ha affermato che il commercio è stato fatto per “migliorare il nostro team”, ma ha anche menzionato la situazione contrattuale di Doncic come preziosa. Doncic ha avuto diritto a firmare un contratto di cinque anni con Supermax di $ 345 milioni quest’estate, e le fonti della lega hanno dichiarato di aspettarsi con questo accordo.

Invece, Mavericks lo scambiava prima che potessero offrirgli una tale estensione. A causa del commercio, Doncic non si qualifica più all’accordo di Supermax. Quest’estate può firmare un’estensione con Lakers fino a $ 229 milioni in cinque anni. Doncic può annullare l’iscrizione al contratto dopo la stagione 2025-26, quando diverse squadre, tra cui Miami Heat, dovrebbero fare l’offerta massima per gli agenti gratuiti.

“Ci sono alcune cose uniche sul suo contratto a cui abbiamo dovuto prestare attenzione”, ha detto Harrison. “Ci sono altre squadre che sono state in grado di decidere di prendere le proprie decisioni in un certo punto se vogliono essere qui o no. Sia che vogliamo super -mail o meno, o se vuole decidere, quindi penso che abbiamo dovuto prendere in considerazione e mi sento come se avessimo prima quella che potrebbe essere un’estate tempestosa. “

Harrison non ha discusso dei potenziali negozi di Doncic con altri franchising rispetto ai Lakers, perché Mavericks ha ottenuto il loro obiettivo per ottenere una sezione All-Star di dieci volte e cinque volte la selezione di squadre. Harrison ha lanciato interviste con il CEO di Los Angeles Rob Pelinka sul caffè quando i Lakers erano a Dallas per giocare a Mavs il 7 gennaio e queste discussioni sono proseguite nelle prossime settimane.

“L’abbiamo lasciato tra di noi”, ha detto Harrison. “Abbiamo dovuto tenerlo stretto. J-Kidd non lo sapeva, ma J-Kidd e io siamo allineati. Stiamo parlando di archetipi e parlando della cultura che vogliamo creare. Quindi conosco il tipo di tipo. Giocatori che gli piace senza parlargli. “

Kidd, che ha addestrato Davis come assistenti Lakers nella squadra 2019-2020, ha dichiarato di non sapere del negozio fino a “11. orologio”. È stato brevemente discusso alla riunione della squadra della domenica mattina, ma Kidd ha detto che a nessuno dei giocatori MAVS è stato chiesto quando gli è stata data l’opportunità.

“È un po ‘scioccante, ma in questo senso dobbiamo avanzare”, ha detto Kidd. “Come organizzazione, come squadra, dobbiamo giocare e dobbiamo essere professionisti al riguardo. E (Morris).

Il trading di Doncic, che in media ha raggiunto 28,7 punti, 8,7 rimbalzi e 8,3 assist nel gioco nei suoi maverick di modellatura a 6 arie e ha guidato il campionato la scorsa stagione, non ha ricevuto feedback positivi. I fan di Mavericks hanno risposto con rabbia sui social media e piccole proteste al di fuori delle American Airlines.

“Mi dispiace essere frustrato, ma è qualcosa in cui crediamo come un’organizzazione”, ha detto Harrison. “Lo migliorerà. Crediamo che ci preparerà alla vittoria, non solo ora, ma anche in futuro. E quando vinceremo, credo che la frustrazione scomparirà.”

Harrison era irremovibile che l’aggiunta di Davis, in particolare, aumentò immediatamente la speranza del campionato MAVS. Davis, che si sta riprendendo da una minore lesione addominale, in media 25,7 punti, 11,9 rimbalzi e 2,1 blocchi in questa stagione.

“Si adatta al nostro quadro temporale”, ha detto Harrison. “Se lo abbini a Kyrie (Irving) e al resto dei ragazzi, si adatta al nostro lasso di tempo per vincere e vincere in futuro. E il futuro è di tre, quattro anni per me. Da ora non conosco il futuro 10 anni.