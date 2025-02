Max Verstappen diz

Max Verstappen acredita que a Red Bull venceu a temporada difícil da Fórmula 1 2024, pode ajudá -lo a ganhar o recorde em quinto do próximo campeonato mundial de pilotos. O holandês conquistou seu quarto título consecutivo em Las Vegas em novembro, tornando -se o quinto piloto na história da Fórmula 1 para alcançar esse feito. Se ele estivesse segurando sua coroa em 2025 – o 75º aniversário da Fórmula 1 – Verstappen se juntaria a um clube ainda mais exclusivo, atraindo um nível com o recorde dos cinco campeonatos de Michael Schumacher consecutivos.

Enquanto Verstappen finalmente ganhou o título 2024 por 63 pontos de Lando Norris, McLaren Norris privou Red Bull Hat-Trick, do campeonato dos construtores.

“Se somos competitivos como equipe, tenho certeza de que podemos vencer novamente”, disse Verstappen a repórteres durante a estréia da temporada de Fórmula 1 no London Arena O2.

“Somos muito experientes e acho que mostramos que também foi um pouco mais difícil para nós no ano passado, ainda maximizamos nossos resultados. E como eu penso, a grande força da banda.

Verstappen disse que, juntamente com os testes de pré -temporada no Bahrein, ele ainda está ocorrendo antes do primeiro prêmio da Australiano em Melbourne em 16 de março, era difícil avaliar as perspectivas da Red Bull.

“Não sei onde estamos certos no momento”, disse ele. “Acho que ninguém sabe disso. E em algumas semanas saberemos.

O holandês de 27 anos acrescentou: “Eu não dirigi um carro, ninguém viu outros carros, para que você possa especular sobre esse tópico, mas é apenas uma perda de energia pensar sobre isso. É bom para o esporte, se for emocionante, mas eu não sei no momento. “

No mês passado, o British Daily Mail anunciou que o Aston Martin estava preparado para os negrito de 1 bilhão de libras (US $ 1,25 bilhão) para atrair Verstappen para a banda, que ficou em quinto lugar – e o colossal 495 Red Bull Points – no ano passado.

O novo diretor da equipe de Aston Martin, Andy Cowell, apoiou especulações na terça -feira, dizendo que a banda teve sorte de ter dois ex -campeão mundial Fernando Alonso e Lance Stroll, filho do proprietário da equipe Lawrence Stroll, sobre ” contratos de longo prazo “.

“O trabalho principal para essa equipe é criar um carro de corrida rápido e não o criamos para eles (motoristas) no ano passado e eles recebem muita pressão da mídia”, disse Cowell.

“A pressão deve vir em nossa direção, temos a tarefa de criar um carro de corrida rápido e tenho certeza de que ambos pretendem entregar”.

