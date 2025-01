Maxx Crosby fa una grande previsione su Josh Allen domenica

Il turno di divisione della NFL è destinato a un finale esplosivo con due dei quarterback più dinamici della lega che si preparano ad affrontarsi.

I favoriti dell’MVP Josh Allen e Lamar Jackson si daranno battaglia, con uno di loro che si assicurerà la strada per il campionato AFC.

Mentre i fan e gli analisti discutono su chi vincerà, il difensore All-Pro dei Las Vegas Raiders Maxx Crosby ha reso chiara la sua scelta: sta sostenendo Josh Allen per rubare la scena.

Durante la sua apparizione sulla rete NFL, Crosby ha espresso una fiducia incrollabile nel quarterback dei Buffalo Bills.

Basandosi sulla sua esperienza con entrambi i segnalatori, Crosby vede qualcosa di speciale nell’approccio di Allen in questa stagione.

“Prendo Josh Allen, questo ragazzo è incredibile. Ha avuto una stagione incredibile come hai detto tu. La corsa all’MVP è stata avanti e indietro, avanti e indietro. Ma questo ragazzo, mi sento come se avesse un aspetto diverso in gli occhi quest’anno è motivato”, ha detto entusiasta Crosby.