Maxx Crosby parla delle critiche a Mark Andrews

Molte persone hanno incolpato Mark Andrews, tight end dei Baltimore Ravens, per la sconfitta per 27-25 della sua squadra nel turno di divisione dello scorso fine settimana contro i Buffalo Bills, quando ha lasciato cadere un passaggio vicino alla end zone che avrebbe comportato una conversione da due punti. e un pareggio alla fine del quarto quarto.

Ma un altro modo di vedere la cosa è che la sua caduta è stata il proverbiale frutto a portata di mano, e che c’erano ulteriori ragioni per cui Baltimora ha perso quella partita e ora dovrà guardare la partita del campionato AFC e il Super Bowl in TV.

Maxx Crosby, star difensiva dei Las Vegas Raiders, è stato bloccato da Andrews, dicendo che Baltimora non sarebbe nemmeno arrivata sull’orlo della partita per il titolo della conferenza senza Andrews, secondo SiriusXM NFL Radio.

“Puoi puntare il dito contro Mark Andrews tutto il giorno, ma potrebbero non essere nemmeno in quella situazione se non avessero Mark Andrews.”@CrosbyMaxx spiega perché l’intero gioco non dovrebbe riguardare un solo gioco @JimGrayOfficial & @peter_king SCARICA 🔗 pic.twitter.com/CmV7NSzfbJ — SiriusXM NFL Radio (@SiriusXMNFL) 22 gennaio 2025

Andrews non è stato selezionato per il Pro Bowl in questa stagione, ma ha ottenuto tre nomination al Pro Bowl nelle stagioni precedenti e il 2024 è stata finora una delle sue migliori stagioni.

Ha ricevuto 55 passaggi per 673 yard e 11 touchdown, e gli 11 touchdown in ricezione sono stati pari al quarto posto nella NFL.

Quando una squadra, specialmente una contendente al Super Bowl, perde una partita importante, la responsabilità per quella perdita deve ricadere sulle spalle di diversi uomini, se non dell’intera squadra.

Il quarterback dei Ravens Lamar Jackson è andato 18 su 25 per 254 yard e due touchdown di passaggio, ma ha avuto un’intercettazione, così come un fumble su un licenziamento all’inizio del secondo quarto che ha portato rapidamente a un touchdown del quarterback di Buffalo Josh Allen.

Un altro fattore nella sconfitta dei Ravens è stata l’assenza del wide receiver Zay Flowers, che si è infortunato nella settimana 18 e non ha potuto giocare nei playoff dopo essere stato nominato al Pro Bowl nella sua seconda stagione da professionista.

