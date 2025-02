Mbappe, Gavi Laliga Moments mostrano la necessità di proteggere il giocatore

Sono stati interessanti per diversi giorni nel calcio spagnolo attorno all’argomento di come trattiamo le nostre stelle, cosa ci aspettiamo di accettare e se le proteggiamo correttamente. È una storia morale che include Kylian MbappéCarlo Ancelotti, Gavi E questo si espanderà a Vinícius juniorE è apparso sabato quando i campioni spagnoli e europei, il Real Madrid, sono stati sorprendentemente sconfitti per 1-0 nella discesa di Espanyol.

Bianco Di recente, hanno rinnovato una delle loro abilità più sorprendenti e più interessanti: la capacità di ottenere la tenuta intorno alla propria area criminale e oltre tre o quattro passaggi per essere all’altra parte del campo per spaventare il goal abbagliante da qualche parte tra 14-18 Pochi secondi dopo. È un lampo sportivo.

Editori birichini 2 correlati

Contro il club blu-bianco a Barcellona, ​​la squadra di Ancelotti ha rilasciato uno di questi straordinari controspie, con Mbappé in pieno volo, quando colui che è diventato un famigerato nome della serata, si è bloccato selvaggiamente nei francesi. Il suo nome è Carlos Romero E alla fine della partita si sarebbe goduto il momento migliore della sua breve carriera basata sul segnare il vincitore. Ma al momento pensava che il mondo di Espanyol sarebbe crollato, ha provato i falli più felici per immergersi a tutti i costi, estendendo il piede per raggruppare il suo stivale sul retro del polpaccio in avanti.

Sebbene gli arbitri lasciassero fluire correttamente il movimento per vedere se si concludesse a favore o persino il bersaglio di Madrid, il requisito assoluto era che immediatamente dopo la fermata del gioco, dovrebbe meritare un cartellino rosso. Né gli arbitri in campo né il suo compagno in VAR Room, non lo hanno considerato resistere. È diventata una delle peggiori decisioni del recente calcio spagnolo.

Mentre non ha mandato via Romero, era ridicolo, il fatto che fosse alla colonna posteriore fino alla casa di pallavolo una bella croce di destra, riducendo così Madrid così Derbi Le cose sono peggiori questo fine settimana. (Stream Live: Real Madrid vs. Athletico Madrid, sabato, 14:50 ET, ESPN+)

Il fallo di Romer su Mbappe era cinico, spietato e potrebbe causare gravi danni. Immagini Alex Caparros/Getty

Il peggio di tutti era che l’arbitro ignorava che Romero rischiava senza pensare alle conseguenze, gravi danni all’avversario – il tipo di danno che i legislatori dello sport e della FIFA hanno cercato di appianare il nostro gioco in modo che i giocatori siano sufficientemente protetti. È inimmaginabile come questi funzionari abbiano deciso di non avere l’obbligo di prendersi cura di Mbappé: hanno volato di fronte a tutto ciò che gestisce il calcio ha cercato di predicare negli ultimi 30 o 40 anni.

Fortunatamente, il principale sparatutto di Madrid va bene, ma non ha senso, e non è quello che dicono le leggi: puoi essere punito per spietatezza e potenziale per le tue azioni per causare gravi lesioni.

Non per la prima volta, sono assolutamente con Carlo Ancelotti quando ha parlato con dignità e ben contenuto furioso dopo la partita: “È stato un brutto errore con un grande rischio di lesioni ed è anche responsabile che var fare attenzione e proteggere giocatori. “Questo faceva parte di una delle prove che sono apparse su come pensiamo che le nostre stelle possano o dovessero essere trattate o protette.

Il secondo capitolo è arrivato il giorno seguente ed è molto edificante, perché infine, è considerato e consapevole il chiaro fatto che ha ripetuto trauma cranico sulla probabilità di problemi di carriera come la demenza e la malattia di Alzheimer.

Un incidente in cui il Barcellona Gavi sconvolge la testa con l’attaccante Alava, Tomás ConeechnyEra malato. È una semplice sventura, ma ha il potenziale per essere abbastanza devastante per entrambi gli uomini. È stato anche contro il contesto del trattamento di Athletico Madrid Robin NormandInfortunio alla testa in ottobre con cura rigorosa. Il difensore internazionale spagnolo ha subito una grave commozione cerebrale, gli atleti lo hanno tenuto fuori attività, lo hanno visto e non gli hanno lasciato giocare di nuovo per 61 giorni – un totale di 12 partite perse.

Bravo ad Athletica.

Quindi torniamo a domenica. La collisione di Gavi con Conechn lo lasciò stordito e confuso, il suo destino nelle mani del medico del club a lungo termine del Barcellona e della sua fibra di allenatore Hansi.

Se sai solo di Gavi, lascia che ti assicuri che è un guerriero assoluto che si sta rompendo con uno spirito competitivo. Questo è stato seguito dalla foto tradizionale di un atleta che era così stordito da non poter vedere il senso di ritirarsi dal gioco, invece determinato a tornare e continuare a lavorare.

Il dottore gli chiede che giorno è, non ha idea. Può citare il tempo della trincea della partita, ma è chiaro che ha subito un cattivo trauma della sua testa. Viene un momento di lode quando Flick, che sta cercando di esplodere la tendenza della sua squadra che perde importanti partite a casa, si rivolge ancora al medico e dice: “È la tua decisione” (cioè non c’è giocatore) e poi cerca di confortare Gavi Con il concetto, che è protetto e che il suo benessere è più importante di tre punti.

È stato fantastico da vedere.

Gavi, a sinistra, è stato eliminato dall’infortunio alla testa di sabato, con allenatore di allenatore Hansi, a destra e alle chiamate corrette. È stato bello da vedere. Josep Lago/AFP tramite Getty Images

Confesso a una quota personale più piccola in questa discussione, perché il mio padre di 88 anni, un grande uomo che mi ha fatto conoscere lo sport e tutta la sua bellezza, era, tra le altre cose, un pugile e un giocatore di rugby. Siamo tutti sicuri che le molte volte che hanno preso la testa della testa abbiano aiutato a causare la malattia di Alzheimer da cui soffrono piuttosto male.

È anche vero che nei prossimi giorni parteciperò ai funerali di due fantastici uomini di calcio che si sono presi cura di me: Jimmy Calderwood, che ha giocato nel mezzo del campo con Louis van Gaal e ha giocato contro Johan Cruyff, Scotci in qualche modo taglia Il collega di calcio olandese e il mio collega Aberdoniano, Denis Law – l’unico pallone del vincitore della Scozia mai realizzato, un uomo straordinario, un capo di calcio incredibile e qualcuno come Calderwood, la cui morte è stata causata principalmente da Alzheimer. Sfortunatamente, è troppo tardi per loro, ma tutti condividiamo la responsabilità di garantire che le generazioni attuali siano adeguatamente protette per imparare le lezioni che sono state ignorate nei decenni precedenti, quindi le persone che ora sono eccitanti e per favore ai loro ultimi anni.

Progressi nella protezione dei giocatori di talento dal gioco, mentre l’arbitro si è scoperto quando Español ha battuto il Real Madrid, possono essere raggiunti, ma poi abbandonato o minato. I progressi, come hanno mostrato club e arbitri nel caso di calciatori con shock o vittime di abusi razziali che necessitano di protezione, possono diventare la norma.

Credo che tutto ciò abbia gli echi della costante lotta contro il razzismo nello sport. Tutti noi – dai legislatori a fan, sponsor, club, giocatori, manager e media – siamo responsabili dei messaggi continui, informare e confrontarsi con tale abuso. Le iniziative per proteggere i giocatori dai danni fisici sul campo, sia da una soluzione errata deliberata o da scontri di testa, sono state positive, ma gli ultimi giorni hanno dimostrato che tali progressi possono essere interrotti.

Per quelli di noi che si sono impegnati a migliorare il modo in cui i giocatori vengono trattati, pensano, parlano e proteggono, credo che si tratti di incidenti informativi. È una battaglia imperfetta, frustrante e spesso lenta, ma quella degna i nostri sforzi.