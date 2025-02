Mbapppe resgata o ponto como uma realização real com o sorteio do Atlético

O Real Madrid ganhou 12 pontos por perder posições na liga nesta temporada, apenas o Atlético de Madrid (16) recuperou mais. (Getty Images)

Kylian Mbappe resgatou um ponto para o Real Madrid em um derby tenso com rivais do Madrid atlético da cidade, enquanto os anfitriões permaneceram no topo da liga.

O lado de Diego Simeone passou por uma penalidade controversa dos 35 minutos convertidos por Julian Álvarez, que escolheu a abordagem do estilo ‘Panenka’ do local, atacando a bola no meio quando o goleiro Thibaut Courtois caiu.

O árbitro apontou o local depois de ir ao árbitro assistente de vídeo (VAR) quando Aurelien Tchouameni foi concedido por ter cometido uma falta a Samuel Lino.

Cinco minutos após o intervalo, Mbappe marcou seu gol da 16ª temporada da temporada, quando ele reagiu mais rápido depois que o tiro de Jude Bellingham saltou para o seu caminho.

A Inglaterra International Bellingham teve um impacto maior no segundo tempo, dirigindo -se à trave e tendo um tiro salvo por Jan Oblak quando o Real pressionou por um vencedor.

O resultado os deixou um ponto livre do Atlético em segundo lugar, com o Barcelona cinco pontos atrás do lado de Carlo Ancelotti.

No entanto, o Barça pode fechar a lacuna no domingo à noite, quando viajarem para Sevilha (20:00 GMT).

A abordagem agora recorre à Liga dos Campeões do Real, que viaja para o Manchester City para a primeira partida da fase de eliminação.