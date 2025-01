McNeese Cowboys x SF Austin Lumberjacks: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Apenas mais um tempo separa McNeese da vitória que eles eram favoritos esta tarde. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o SF Austin por 43-26.

McNeese entrou no confronto com oito vitórias consecutivas e com apenas metade de distância um do outro. Serão nove ou SF Austin se apresentará e estragará tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

SF Austin Lenhadores @ McNeese Cowboys

Registros atuais: SF Austin 8-10, McNeese 13-5

Como assistir

O que saber

Os torcedores dos Lenhadores esperam que o time faça um grande jogo na segunda-feira, já que as probabilidades estão decididamente contra eles. Eles e os McNeese Cowboys se encontrarão em uma batalha em Southland às 16h00 horário do leste dos EUA no The Legacy Center.

No último sábado, SF Austin não aguentou Nicholls e caiu por 73-61. Os Lenhadores já ganharam um ‘L’ em jogos consecutivos.

Enquanto isso, McNeese chegou ao jogo de sábado com sete vitórias consecutivas (período em que superou o adversário por uma média de 18,3 pontos) e saiu com ainda mais ímpeto. Eles venceram os Cardinals por 75-64. 75 parece ser um bom número para os Cowboys, já que o time conquistou uma vitória pelo mesmo número de pontos no jogo anterior.

A derrota do SF Austin reduziu seu recorde para 8-10. Quanto a McNeese, eles estão em alta ultimamente: venceram nove dos últimos dez jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 13-5 nesta temporada.

SF Austin venceu McNeese por 86-76 em sua partida anterior, em dezembro de 2020. A revanche pode ser um pouco mais difícil para SF Austin, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

McNeese é um grande favorito de 15,5 pontos contra SF Austin, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma margem de 15,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 130,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

SF Austin venceu 5 de seus últimos 6 jogos contra McNeese.