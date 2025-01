Medalhistas olímpicos, campeões mundiais entre 364 atiradores para participar

Swapnil Kusale, Sarabjot Singh e Vijay Kumar estão entre os atiradores que competirão.

Um total de 364 melhores atiradores, incluindo medalhistas olímpicos, campeões mundiais e asiáticos, representará 29 equipes que incluem estados, territórios da União (UTS) e o Control Board Sports de Servicios (SSCB), nos 38 Jogos Nacionais (Uttarakhand 2025 ) que serão realizados competições realizadas em Dehradun (rifle/arma) e Rudrapur (espingarda), respectivamente, em 28 de janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

Punjab com 32 atiradores e Haryana com 31 apresentou os maiores contingentes com SSCB (27) no próximo. Maharashtra, Rajasthan e Uttar Pradesh, além dos anfitriões, Uttarakhand, também têm 20 atiradores competitivos cada.

Entre os UTs, Delhi, Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu e Jammu e Caxemira têm os contingentes de nove tiros maiores.

Haryana colocou Punjab na edição anterior dos Jogos Goa com Five Gold para os quatro deste último. Madhya Pradesh (2), Maharashtra, Tamil Nadu e Bengala Ocidental venceram os outros cinco em oferta.

Todas as Olimpíadas em Paris, com exceção de Manu Bhaker e Esha Singh, também estarão em ação nos jogos. Swapnil Kusale, Sarabjot Singh e Vijay Kumar estarão entre os medalhistas olímpicos em ação, enquanto o ex -campeão mundial do rifle de ar Rudrankshshshhsheb Patil também representará seu estado nativo de Maharashtra.

Entre aqueles que defenderão os títulos, haverá quatro Olimpíadas. Entre eles, o trio notável do trio de Punjab: o medalhista de prata do campeonato mundial Anjum Moudgil (3p feminino), o detentor do mundo registra Angad Bajwa (Skeet of Men) e Rajeshwari Kumari (Trap), enquanto o quarto Aishwary Pratap Singh Tom de Madhya Pradesh, que ganhou um ouro duplo em Goa, irá para seu estado local Madhya Pradesh.

Enquanto as competições de rifle e armas começam na faixa da capital dos esportes de Mahana Pratap na capital de Uttarakhand desde 28 de janeiro e terminam em 6 de fevereiro, os eventos de espingarda no 46º Pac Battalion Campus em Rudrapur começam em 6 de fevereiro e aumenta para 13 de fevereiro.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama