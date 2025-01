Meglio del 2024? Perché gli yankees post-juan dicono di essere

8 dicembre, un mese e nove giorni dopo l’incubo del quinto turno Torpedo spera che i New York Yankees superassero il deficit 3-0 per Los Angeles Dodgers nell’incontro delle World Series a Dallas.

Juan Soto non è tornato. E non è tornato – ha firmato con i New York Mets.

Yankees ha offerto un contratto di 16 anni per $ 760 milioni. Quando ha rifiutato, il CEO Brian Cashman e il suo front office si sono rivolti ai piani che hanno inventato durante i loro sforzi Soto se dovessero girare. La sua partenza ha introdotto una corsa di attività durante la sezione di 12 giorni a metà dicembre per cercare di aumentare il pavimento della lista con le pietre di franchising Aaron Judge e Gerrit Cole ancora al loro apice.

“Non puoi sostituire Juan Soto”, ha detto ESPN questa settimana. “Allora, come si fa a smorzare la ferita e diversificarla nell’intera linea -UP? E poi la difesa è stata un vero problema nella nostra lista. Avevamo una brutta squadra difensiva. Abbiamo l’opportunità di migliorare la difesa allo stesso tempo, che migliorerà la nostra prevenzione della corsa e del nostro parco giochi.

Gli yankees credono che il loro tentativo aggressivo di ripristinare dopo una delicata delusione – perderà la guerra dell’offerta per il tuo free agent superstar? Ai Mets? – Non aveva solo successo. Crede che sia stato aggiornato.

“Alcune persone potrebbero non essere d’accordo con me”, ha detto lo Yankees Hal Steinbrenner martedì sì Network “, ma alcune persone saranno d’accordo con me: penso che abbiamo una squadra migliore in questo momento di quanto non siamo un anno fa.”

Il primo movimento del primo jack-up di Yankees 48 ore dopo che Soto ha adottato un accordo di 15 anni per un valore di $ 765 milioni garantiti per la forza rafforzata del Queens-Bylo: ha aggiunto un altro braccio in prima linea a una rotazione profonda con un contratto di otto anni con Max Fried , uno dei primi tre antipasti sul mercato dell’agente.

Il giorno dopo, Yankees ha accettato di firmare il sollievo di Jonathan Loaisig per un anno, $ 5 milioni. Due giorni dopo, Devina Williamsa ha vinto, probabilmente la migliore più vicina allo sport, dai Milwaukee Brewers per il portatore di sinistra Nestor Cortes e la prospettiva Caleb Durbin. Quattro giorni dopo hanno completato il negozio di Chicago Cubs per Cody Bellinger. Tre giorni dopo, il sollievo di Fernando Cruz e il catcher Alex Jackson di Cincinnati Reds per il ricevitore di backup Jose Trevino.

Quindi, il 21 dicembre, l’ultima aggiunta principale: accordo con il primo veterano di base Paul Goldschmidt per un contratto di un anno per $ 12 milioni.

“L’accordo di Soto è pazzesco”, ha detto il direttore della concorrenza. “Alla fine, potrebbe essere una benedizione. Fried è un asso. Bellinger potrebbe colpire 30 ore e gestire la loro difesa. Goldschmidt è una Hall of Fame. Ha aggiunto una mano toro. Nel complesso abbastanza bene. “

Yankees ha lasciato il secondo base Gleyber Torres e i rilievi Clay Holmes e Tommy Kahnle hanno camminato in un’agenzia libera. Anthony Rizzo e Alex Verduugo sono tra gli altri collaboratori del club della scorsa stagione che non torneranno.

“Penso che abbiano quasi inchiodato tutto quello che hanno fatto”, ha detto lo scout.

I potenziali obiettivi degli Yankees nella birra girevole includevano Blake Snell e ShortStop Willy Adames. La squadra continuava a chiamare Zoom con entrambi gli agenti. Il vero interesse è stato espresso da entrambe le parti. Ma entrambi i giocatori hanno deciso di firmare una settimana prima che Soto decidesse. Yankees, che non voleva impegnarsi in operazioni a lungo termine di quanto sapessero dove avrebbe firmato Soto, guardava come andavano altrove.

Yankees ha anche tenuto Calling Zoom con Corbin Burnes, il terzo degli antipasti dei Big Three Free Agents, ma l’offerta non è mai stata fatta, hanno detto le fonti. Yankees, con il lancio dal mercato, si concentrava invece su Fried.

In Bullpen, Williams è un aggiornamento su Holmes, Yankees più vicino fino a quando non ha perso il lavoro all’inizio di settembre, anche se potrebbe essere solo una stagione. Williams viene fornito con il restante anno di controllo, proprio come Soto.

“Stiamo cercando di vincere alla fine della giornata”, ha detto Cashman. “È una vittoria.

I pulcini che hanno cercato di rilasciare il libro paga erano, secondo fonti con conoscenza dei negoziati tra fonti con Bellinger con Yankees o Toronto Blue Jays. I pulcini alla fine si stabilirono sull’offerta di Yankees, Cody Poteet, e mandò anche Yankees $ 5 milioni per rimborsare lo stipendio di Bellinger nei prossimi due anni.

Al momento del commercio di Bellinger Yankees, stava ancora facendo shopping per il primo baseman. Non sono mai stati interessati a firmare Pete Alonso, hanno detto le fonti. Christian Walker avrebbe potuto essere in forma, ma Yankees decise di non pagare una pena per la firma di un giocatore che aveva ricevuto un’offerta di qualifica. Lo Yankee ha affrontato le discussioni con i Cleveland Rangers a Josh Nylor, ma secondo la fonte, entrambe le parti non hanno potuto raggiungere la risoluzione prima che Naylor fosse scambiato con i Diamondback arizonici.

Alla fine, è arrivato a dare a Ben Rice, nuovi arrivati ​​o firmare uno dei due agenti liberi alla fine del 30 ° anno: Goldschmidt o Carlos Santana. Goldschmidt, un altro ex MVP, ha 37 anni e proviene dalla sua peggiore stagione, ma Yankees è stato sufficientemente incoraggiato dalla sua seconda metà forte (0,271/0,319/0,480) con St. Louis per fare un investimento a basso contenuto.

La stagione Down di Goldschmidt – detonata 0,245 con 22 corse in casa, 0,716 OPS e 1,1 FWAR – sarà ancora un miglioramento significativo nella produzione che gli Yankees hanno ricevuto dal suo primo basso nel 2024, che si sono classificati per l’ultima volta nel major principale in OPS (0,594), ha legato 26 .

La compensazione della perdita del calibro Soto – uno che ha registrato 0,989 OPS, ha sparato 41 corse domestiche, pubblicato 8.1 FWAR, comunemente consegnato nelle situazioni della frizione e ha facilitato la vita del giudice che lo ha colpito – è una scienza imprecisa, è una scienza imprecisa scienza. con diversi pezzi in movimento oltre tutte queste transazioni.

Il giudice è proposto di spostarsi dal campo centrale, dove le metriche hanno dichiarato di aver giocato male nell’ultima stagione, di nuovo sul campo giusto. Jasson Dominguez, la visione più alta dell’organizzazione, dovrebbe essere estesa per la prima volta dopo le prime due stagioni per la prima volta a settembre. stagione. Aggiungi Bellinger al campo centrale e ai progetti di outfield di Yankees per migliorare drasticamente la difensiva.

“Ciò che è importante alla fine è la vittoria e le perdite che compaiono nei sei mesi di apertura del 27 marzo”, ha detto Cashman. “Non appena inizia, questo è il mondo reale. Dormi su di noi, non venire da noi. Victory, quindi mantiene quelle tempeste oscure che non sono davvero divertenti, ed è tutto ciò che mi interessa. “

Gli Yankee non sono ancora completamente finiti. Vorrebbero aggiungere un elenco in due aree.

Ottenere il terzo baseman o il secondo base-A con Jazz Chisholm Jr. Giocano al secondo posto nella loro lista di compiti, anche se i funzionari del club affermano di avere possibilità interne, tra cui DJ Lemahieu, Oswald Cabrera e Oswald Peraz. Il trading con Nolan Arenado o la firma di Alex Bregman non è tra le possibilità, hanno detto fonti.

Potrebbero anche usare un sollievo a sinistra; L’elenco di 40 uomini della squadra attualmente non include uno. L’unificazione con Tim Hill, che eccelleva dopo essere entrata negli Yankees a giugno e ha registrato 2,05 ERA a 35 esibizioni, è sul tavolo.

Finanziariamente, Goldschmidt, Fried, Williams e Bellinger si collegheranno per $ 74,6 milioni sull’imposta di Yanke (CBT) (CBT), mentre Soto conterà $ 51 milioni contro i Mets CBT. Tuttavia, al fine di facilitare altre acquisizioni, lo Yankee preferisce sbarazzarsi del contratto mandato di Marcus Strana, che include 37 milioni di dollari nelle prossime due stagioni. Secondo i contratti COT, l’attuale elenco di pagamento pianificato di Yankees di CBT è di $ 302,9 milioni, portando loro quasi $ 62 milioni per loro.

Dato che avevano almeno tre anni, gli Yankees sarebbero stati tassati a un supplemento del 50% più del 60% se alla fine della stagione supera una soglia di almeno $ 60 milioni.

La scorsa stagione, Yankees ha pagato $ 62,5 milioni di tasse per un pagamento della CBT di $ 316 milioni. La legge fiscale era la terza più alta tra nove destinatari. I Mets erano secondi. La squadra che li ha sconfitti in ottobre è stata la prima.

Dodgers dopo aver investito oltre 1 miliardo di dollari l’anno scorso nei contratti dei giocatori, sono continuati dopo aver vinto le World Series e hanno commesso oltre 450 milioni di dollari di agenti gratuiti questo inverno dopo aver pagato un pagamento fiscale di $ 103 milioni la scorsa stagione. La loro spesa ha causato ansia da tutti gli angoli degli Yankees di baseball, inclusi, un tempo Goliath, che ha causato l’ira in tutto il settore.

“Per la maggior parte di noi proprietari è difficile fare quelle cose che fanno”, ha detto Steinbrenner.

Secondo Forbes, gli Yankees sono il franchising più alto nelle grandi aziende e il quarto franchising sportivo del mondo con circa 7,55 miliardi di dollari. Dodgers è un secondo lontano nel baseball e 24. Nel mondo a $ 5,45 miliardi, ma in Giappone sono partiti nella lista Shohei Era, Yoshinobu Yamamoto e ora l’anno Sasaki.

Per il momento, i Dodgers stanno difendendo i campioni e sono migliori sulla carta che non vedere le stelle ovunque. Gli Yankees, senza Soto, cercheranno di inseguirli con un programma molto diverso dopo una bassa stagione molto impegnata. Il tempo mostrerà se il loro perno era sufficiente.

“È impossibile prendere sempre il 110% delle grandi decisioni”, ha detto Cashman. “Stiamo cercando di cercarlo, ma forse questa versione ’25 sarà una corsa magica. Vedremo.”