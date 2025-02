Peter Schrag Fornitore NFL Insider e NFL

Sì, Saquo Barkley è il grande titolo di talenti del primo turno abbandonato di New York che fa piangere i suoi ex fan della squadra quando inizia al Super Bowl LIX. Ma Mekhi Becton ha anche una bella storia. Potresti non essere in grado di incolpare i jet machine per esserti trasferito da Becton in un ufficio libero un anno fa.

Dopo la promettente stagione di avvio, è stato tirato prima che la perenne All-Pro-Pro-Wirfs-Becton ha combattuto per problemi di peso, infortuni e fan dei Jets antagonisti sul web per gran parte della sua carriera come sua carriera di New York. Aveva due gravi ferite al ginocchio separate e, quando gli è stato chiesto, non avrebbe preferito andare alla battaglia giusta prima dell’ultima stagione con i jet machine. Quindi non è stato ri -firmato o dato l’estensione, ma ha invece firmato un contratto minimo con Philadelphia Eagles.

A Filadelfia, trovò un allenatore che era scomparso da tempo. Naturalmente, il professore del famoso Stoutland U, il professor Jeff Stoutland e la migliore linea offensiva della storia della NFL, naturalmente presi sotto le ali e lo trasformarono dalla guardia attaccante in carica alla migliore squadra da correre. Becton-Joka è 6 piedi-7 e pesa oltre 350 libbre, non ha mai giocato una guardia offensiva in vita sua.

“È abbastanza divertente per me che sono dove sono, e sono dove sono”, ha detto Becton la scorsa settimana, Secondo New York Post.

“Sono lo stesso giocatore che sono sempre stato”, ha detto Becton. “Non è niente di diverso. Non avevo supporto, come ho fatto ora. Sento che se dai un supporto a qualcuno e li sollevi – e non li strappi ogni giorno – usciranno il più possibile.”

Il suo compagno di squadra star Barkley ha ricevuto i titoli in questa stagione, ma la storia di Becton è un certificato sia della dedizione del giocatore di dimostrare il suo ex datore di lavoro e il potere di un migliore edificio della NFL.

Peter Schrager è una Fox Sports a base di NFL e una serie di “Good Morning Football” sulla rete NFL. Puoi seguirlo su Twitter @Pschrags.

