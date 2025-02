“Melhorando” Harry Kane bate quando o Bayern de Munique derrotou Bremen para mover nove claros

Harry Kane disse que ainda “melhorou” depois de obter dois pênaltis, quando o Bayern de Munique derrotou o Werder Bremen por 3 a 0 na sexta-feira para encontrar nove pontos de Bayer Leverkusen na Bundesliga. Na primeira metade, houve poucas chances, mas Kane sinalizou suas intenções 30 segundos após o intervalo, esgueirando -se com um tiro do lado de fora da caixa. Kane foi a chave para ganhar o primeiro castigo do Bayern e quebrar a teimosa resistência de Bremen. O capitão da Inglaterra lutou com o zagueiro Anthony Young e conseguiu a cruz triturada rejeitada no ombro de Bremen, que foi ligeiramente expandida.

O capitão da Inglaterra se aproximou e transformou o chute no local, enviando o goleiro Michael Zetterer da maneira errada. Leroy Sane bateu Krzyż Konrad Laimer de perto até o segundo Bayern aos 82 minutos. No momento da detenção, Young era culpado novamente e puniu por uma falta em Jamal Musiala.

Kane subiu e converteu, elevando sua série de penalidades para 29 seguidas para o clube e o país. O ex -atacante do Spurs tem 21 gols em 19 partidas da liga pelo Bayern nesta temporada, incluindo nove penalidades.

Apesar de seu extraordinário recorde, Kane, 31 anos, disse a Dazn que ele ainda estava melhorando. “Eu tive algumas outras chances que pudessem fazer uma precaução se eu fosse um pouco mais cruel, mas ainda há espaço para melhorias, especialmente com o pé esquerdo”, disse ele.

Ele acrescentou: “Haverá jogos apertados ao longo da temporada, como hoje à noite e você precisa de momentos para romper. Como atacante, assumo a responsabilidade de quebrar o impasse e obter 1-0.

O treinador Bayern, Vincent Kompany, elogiou a ética do trabalho de Kane. “Eu vejo tudo o que ele faz, não apenas nos jogos, mas durante o treinamento. Isso não é felicidade, ele trabalha muito, muito duro “, disse Dazn treinador.

Defendendo o Leverkusen Masters vai a Wolfsburg no sábado e pode reduzir a vantagem do Bayern para seis pontos com a vitória. O Bayern joga em Leverkusen na próxima semana em uma partida reservada por um alfaiate de duas pernas com um nocaute da Liga dos Campeões do Celtic.

“Na próxima semana, dois jogos excelentes serão difíceis”, disse Kane. “Mas para nós é sobre competir conosco, pressionando nosso nível e vendo até onde podemos ir.”

Bremen lutou muito, mas ela não estava em campo e lá fora. O treinador Ole Werner, juntamente com os defensores de Niklas Stark e Marco Friedl, desapareceu por causa dos cartões vermelhos em vencer em casa por 1 a 0 com Mainz no formato, enquanto o atacante Leonardo Bittencourt e Romano Schmid foram removidos pelo estresse muscular.

O frustrado atacante de Bremen, Marvin Ducksch, reclamou do primeiro chute do Bayern, para handebol, falando com Dazn: “Se isso, não receberemos esse castigo”.

Apesar da perda de Bremen, há oitavo, um ponto atrás de lugares europeus, porque pela primeira vez eles tentam retornar à competição continental de 2010-11.