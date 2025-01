Melhores apostas Arsenal vs. Tottenham, times do norte de Londres, previsões: Kai Havertz e Dejan Kulusevski parecem perigosos

Chegou a hora de você Derby do norte de Londres ocupar o centro do palco entre Tottenham e Arsenal. Este tem sido um jogo de rivalidade dominado pelo Arsenal, com os Gunners invictos nas últimas cinco edições e a forma do campeonato sugere que é provável que cheguem ao sexto jogo consecutivo sem perder. Embora os Gunners não tenham conseguido vencer há três jogos consecutivos em todas as competições, eles também estão invictos nos últimos 10 jogos da Premier League.

Enquanto isso, a forma do Tottenham tem sido oposta, com os Spurs vencendo dois jogos consecutivos da copa, mas não conseguindo vencer em quatro jogos consecutivos na Premier League. Embora a forma seja perdida em partidas de rivalidade e as lesões prejudicaram o que essas duas equipes podem fazer Neste ponto da temporada, esta é uma edição deste confronto mais difícil de convocar do que nas últimas temporadas.

Mas mesmo assim ainda temos que encontrar valor na partida, então vamos dar uma olhada.

Tottenham empata aposta inválida (+500,25 unidades)

Sim, acabamos de ver como o Arsenal tem dominado este jogo recentemente e as diferenças de forma entre estas equipas. Além disso, o Arsenal também seria o time com maior probabilidade de vencer este confronto, mas ser favorecido por tanto apesar de ter marcado um gol nos últimos três jogos e ter sofrido mais um golpe no ataque ao perder Gabriel Jesus é uma sensação ruim. Seria necessário um desempenho impressionante para o Tottenham vencer, mas a equipe de Ange Postecoglou está jogando acima ou abaixo do nível de sua competição nesta temporada, o que significa que há uma chance de conseguir um resultado improvável aqui.

Dejan Kulusevski 1+ chute a gol (+155)

O melhor jogador da temporada do Tottenham até agora é Dejan Kulusevski, e suas atuações têm sido bastante consistentes em comparação com o resto da equipe. Operando entre um meio-campo avançado ou uma posição de ala, se estiver aberto, Kulusevski pode fazer dupla com Myles Lewis-Skelly. O jovem de 18 anos tem sido impressionante no início de sua carreira no Arsenal, mas enfrentando um ala experiente e em boa forma, vou arriscar.

Kai Havertz marcará ou ajudará (-120)

Havertz pode ter tido dificuldades em jogos da copa, mas ainda tem gols em jogos consecutivos da Premier League e, apesar do Tottenham estrear um novo goleiro, seus problemas defensivos estão longe de ser resolvidos, dando aos alemães oportunidades de chegar ao fundo da rede. . Por falta de opções de ataque, é improvável que Havertz seja eliminado mais cedo, o que lhe dá a melhor chance de fazer seus minutos valerem.

Como assistir e probabilidades



Data : quarta-feira, 15 de janeiro | Tempo : 15h, horário do leste

: quarta-feira, 15 de janeiro | : 15h, horário do leste Localização : Emirates Stadium – Londres

: Emirates Stadium – Londres Transmissão ao vivo: Pavão

Pavão Chance: Arsenal -240; Empate +380; Tottenham +600

