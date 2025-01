Melie Kerr New Zealand Bags ICC Cricketer do ano 2024 Prêmio

Melie Kerr desempenhou um papel muito importante na Nova Zelândia, vencendo a Copa do Mundo T20 feminina ICC 2024.

Melie Kerr, a All -Terrain da Nova Zelândia, embolsou o troféu Rachael Heyhoe Flint para o jogador de críquete feminino de 2024 da CPI, que o conselho de governo anunciou na terça -feira. Kerr é o primeiro Nova Zelândia a ganhar este prêmio em particular.

Kerr superou os severos desafios de Laura Wolvaardt, Chamari Ahapathtu e Annabel Sutherland para garantir esse prêmio. Foram suas performances excelentes na Copa da Copa feminina da ICC 2024 que a colocou à frente de seus concorrentes.

Ela desempenhou um papel instrumental na vitória da Copa do Mundo da Nova Zelândia T20 na Nova Zelândia. O jogador do torneio foi nomeado para pegar 15 postigos e marcar 135 corridas e também o jogador do jogo na final por marcar 43 corridas e beber três postigos.

Melie Kerr números em 2024:

Em nove Wodis, no ano passado, Melie Kerr marcou 264 corridas em uma média de 33 e levou 14 Wickts com dois conjuntos de quatro Wickt.

Mas foi em WT20is onde Kerr deu o maior impulso em 2024. Em 18 WT20is no ano passado, Kerr obteve 387 corridas a uma média de 24 e pegou 29 Wickts, um recorde para uma jogadora de boliche da Nova Zelândia em um ano calendário.

Seus 15 couros perseguindo a Copa do Mundo T20 da ICC, T20 2024, foram os mais na competição no ano passado e o maior número de jogadores de boliche levou um T20 da Copa do Mundo da ICC.

Durante os nocautes do torneio, Melie Kerr reivindicou as importantes demissões de DeAndra Dottin na semifinal contra as Índias Ocidentais e as de Laura Wolvaardt e Anneke Bosch na final contra a África do Sul.

Na final, o ano de 24 anos produziu um desempenho geral memorável. Ela marcou melhor no jogo com 43 corridas, ajudando a Nova Zelândia a publicar um total competitivo de 158. Então, Kerr levou três Wickts, incluindo dois em um novo, para colocar a Nova Zelândia a caminho da vitória.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.