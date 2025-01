Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets: como assistir à transmissão ao vivo da NBA, canal de TV e horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Grizzlies já somam mais pontos contra o Hornets do que somaram contra os Timberwolves na última segunda-feira. Os Grizzlies têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Hornets por 113-92.

Os Grizzlies entraram em jogo com três vitórias consecutivas e estão a apenas um quarto de distância de outro. Serão quatro ou os Hornets irão se apresentar e explodir? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Registros atuais: Charlotte 11-28, Memphis 28-15

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Fórum FedEx – Memphis, Tennessee

Fórum FedEx – Memphis, Tennessee TV: FanDuel SN – Charlotte

FanDuel SN – Charlotte Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 2,00

O que saber

Os Grizzlies jogarão os quatro quartos completos na quarta-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles receberão o Charlotte Hornets às 20h (horário do leste dos EUA) no FedExForum. Cada uma dessas equipes lutará para manter viva uma seqüência de três vitórias consecutivas.

Os Grizzlies entrarão no jogo de segunda-feira na esperança de manter os bons tempos: mostraram que podem ganhar muito na sexta-feira (venceram por 28), mas na segunda-feira mostraram que também podem vencer nos jogos mais disputados. Eles saíram vitoriosos em um jogo emocionante contra os Timberwolves, vencendo sorrateiramente por 108-106. Memphis perdia por 53-37 faltando 2:16 para o final do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de dois pontos.

Os Grizzlies conquistaram a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Desmond Bane na frente quem marcou 22 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências. Menos útil para os Grizzlies foi o sombrio triplo 0-7 de Santi Aldama.

Embora tenham vencido, os Grizzlies lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 19 assistências. Eles foram demolidos por seus oponentes naquele departamento quando os Timberwolves marcaram 25.

Enquanto isso, o jogo do Hornets de segunda-feira estava empatado em 55 a 55 no intervalo, mas felizmente para eles as coisas não permaneceram assim. Eles registraram uma vitória por 110-105 sobre o Mavericks.

Memphis tem estado em alta ultimamente: eles venceram quatro dos últimos cinco jogos, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 28-15 nesta temporada. Quanto ao Charlotte, a vitória aumentou o recorde para 11-28.

Esta disputa parece ser um arraso: os Grizzlies não tiveram problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 123,1 pontos por jogo (eles estão em primeiro lugar na pontuação geral). No entanto, a história é diferente para os Hornets, já que tiveram uma média de apenas 107,1. A única coisa que separa os Grizzlies de outra derrota ofensiva são os Hornets. Eles podem mantê-los contidos?

Os Grizzlies perderam para o Hornets quando os times jogaram pela última vez em março de 2024, caindo por 110-98. Os Grizzlies conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

Chance

Memphis é um grande favorito de 11,5 pontos contra Charlotte, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Grizzlies como favoritos de 12,5 pontos.

O acima/abaixo é de 239,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Memphis venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Charlotte.