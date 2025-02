Memphis vs. Capacidades estaduais de Wichita, previsão: 2025 Celações de basquete universitário, 16 de fevereiro Balls por modelo comprovado

O Memphis Tigers nº 14 (21-4) terminará sua viagem de dois jogos enquanto viajava para jogar o Wichita State Shockers (14-10) em uma Batalha da Conferência Americana de Americano no domingo. Os Tigres vão a este concurso em uma série de oito vitórias consecutivas. Em 13 de fevereiro, Memphis derrotou o sul da Flórida por 80-65. Enquanto isso, os Shockers foram colocados ao longo de uma faixa de três vitórias consecutivas. O estado de Wichita venceu a UTSA 69-64 em 12 de fevereiro. Essas equipes jogaram em 23 de janeiro, onde Memphis venceu o Wichita State 61-53.

O aviso de Charles Koch Arena é ao meio -dia et. Os tigres são 8 pontos favoritos nas últimas chances de Memphis vs. O estado de Wichita através do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores observados é de 150,5.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 15 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 211-154 (+2024) em todos os melhores qualificados Seleções de basquete universitário Ele remonta a 2023. Qualquer pessoa que siga em Sportsboochs e em aplicativos de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Aqui estão as linhas e tendências das apostas de basquete universitário para Memphis vs. Estado de Wichita:

Memphis vs. Wichita State SP PREAD: TIGERS -8

Memphis vs. Estado de Wichita sobre/Under: 150,5 pontos

Memphis vs. Linha de dinheiro do estado de Wichita: Tigres -397, Shockers +310

Memphis vs. Wichita State Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que a Wichita State Cobra

O guarda sênior Xavier Bell prospera quando ele coloca a bola no chão e ataca ladeira abaixo. Bell lidera a equipe em pontos (14,6) por jogo para acompanhar 3,2 rebotes. O nativo do Kansas contou pelo menos 18 pontos em quatro de seus últimos sete jogos. Em 9 de fevereiro contra o sul da Flórida, Bell fez 26 pontos, cinco rebotes e duas assistências.

Junior Corey Washington Striker é uma força chocante na quadra da frente. Ele registra 13,5 pontos, 7,7 rebotes e um assalto por jogo. Washington registrou seis duplas duplas nesta temporada. Na vitória sobre a UTSA, Washington terminou com 17 pontos, 12 rebotes e dois bloqueios.

Por que Memphis pode cobrir

O guarda do segundo ano, PJ Haggerty, é um manuseio suave de bola que pode marcar nos três níveis na quadra. Haggerty ocupa o quarto lugar no país em pontos por jogo (21,5) para acompanhar 5,4 rebotes e 3,7 assistências. O nativo do Texas marcou mais de 20 pontos em sete de seus últimos 10 jogos. Na vitória de 23 de janeiro sobre o estado de Wichita, Haggerty acumulou 22 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e quatro assaltos.

O guarda sênior Tyrese Hunter é um criador de jogos nas costas. Média de 14,5 pontos, 3,8 rebotes e 3,3 assistências por jogo. Hunter contou mais de 15 pontos em cinco de seus últimos oito jogos. Em sua partida anterior, Hunter fez 15 pontos e seis rebotes.

O modelo Sportsline se inclina sob o total, prevendo que o equipamento é combinado em 150 pontos. Ele também diz que um lado da propagação atinge 60% das simulações.

Então, quem ganha Memphis vs. Estado de Wichita, e que lado da propagação atinge 60% das simulações? Visite Sportsline agora para ver de que lado da propagação será estendido, todo o modelo avançado que aumenta mais de US $ 2.000 em melhores seleções de propagação qualificadas desde o seu inícioe descubra.