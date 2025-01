Mentre la carriera di Djokovic volge al termine, la sua grandezza senza eguali risalta ancora di più

MELBOURNE, Australia – A cinque giorni dall’inizio degli Australian Open, Novak Djokovic è appena emerso dall’ombra del tunnel dei giocatori della Rod Laver Arena per il primo dei suoi allenamenti pre-torneo. Si dirige verso la sua panchina e scarica abbastanza bagagli per una vacanza di due settimane prima di allacciarsi gli stivali e fare piroette di proposito verso la rete, ammirando la vista a 360 gradi del campo e dello stadio che hanno definito la sua illustre carriera.

L’inconfondibile ghigno malizioso che è diventato un tratto quasi permanente sul volto di Djokovic viene sostituito per un breve istante da un sorriso soddisfatto, che nel piccolo contingente mediatico sparso sugli spalti dà l’impressione che lavorerà ancora più duramente del solito in queste due settimane .

“È il 20° anniversario”, ha esclamato con orgoglio Djokovic all’inizio della conferenza stampa pre-torneo, riferendosi ai suoi due decenni di competizioni in Australia. “Nel 2005, è stata la prima volta che mi sono qualificato per un Grande Slam, e ho giocato contro Marat Safin sul campo centrale. È stata una partita piuttosto veloce per me. In seguito ha vinto il torneo, ma è stata un’esperienza davvero unica che mi ha permesso sognare in grande e continuare a credere che un giorno vincerò uno Slam. Tre anni dopo ho vinto il mio primo Slam sullo stesso campo… sono bellissimi ricordi, cerco sempre di rivivere quei momenti.

Non c’è quasi un rivale tennistico di Djokovic che non possa stare sull’iconico campo centrale blu del Melbourne Park. Dalle sue formidabili rivalità di lunga data con Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray agli sfacciati e presunti promettenti Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas; se avessero tenuto la racchetta, Djokovic avrebbe regnato su di loro a un certo punto sulla strada verso il record di 10 trionfi agli Australian Open. Ma all’età di 37 anni, mentre Djokovic inizia il suo 21esimo tour ATP, lo sfidante più formidabile della sua illustre carriera si profila in lontananza: Father Time. È un avversario che tutti i grandi prima di lui, tennis o altro, sono riusciti a sottomettere. È lei che inevitabilmente lo raggiungerà.

Riuscirà Novak Djokovic a vincere l’undicesimo titolo record degli Australian Open? Daniel Pockett/Getty Images

Dodici mesi fa, è stato su questo campo che Djokovic ha subito la sconfitta più brutale della sua carriera agli Australian Open, una semifinale di serie per mano del futuro campione Jannik Sinner. Dopo la sconfitta, molti esperti iniziarono a speculare se fosse l’inizio della fine per il 24 volte campione del Grande Slam, ma tale ragionamento irriverente fu rapidamente reso privo di significato quando raggiunse la finale di Wimbledon sei mesi dopo dopo un intervento chirurgico al ginocchio. . Poi, quattro settimane dopo, sotto il sole cocente di Parigi, ha prodotto un capolavoro per sconfiggere l’asso spagnolo Carlos Alcaraz e aggiungere l’inafferrabile medaglia d’oro olimpica alla sua gonfia bacheca dei trofei.

“Ha vinto il tennis dopo aver vinto l’oro olimpico”, ha scherzato il suo rivale di lunga data John Isner Niente di grave podcast a dicembre. “Sta ancora andando, lo so, ma ha segnato l’ultima casella della sua carriera. È stato come finire un videogioco”.

Di volta in volta, Djokovic ha sfidato le convenzioni e le aspettative sull’età, prendendo in giro i tanti scribi del tennis che hanno scritto prematuramente il suo necrologio sportivo. Ma anche l’apparentemente indistruttibile e invincibile Djokovic alla fine raggiunge un punto in cui il suo corpo finalmente urla abbastanza. Anche lui alla fine soccombe a quella piccola cosa fastidiosa che chiamiamo invecchiamento. Quando arriverà quel momento? Non lo sa neanche lui.

“Per come mi sento oggi, penso ancora che potrò essere forte negli anni a venire”, ha detto Djokovic ai giornalisti prima del Brisbane International il mese scorso. “Amo ancora questo sport e amo ancora competere. Voglio giocare più tornei quest’anno rispetto alla scorsa stagione. Quanto tempo ci vuole o quanto tempo mi sento motivato a continuare è qualcosa.” imprevedibile.”

Novak Djokovic torna alla Rod Laver Arena in vista degli Australian Open 2025. Kelly definisce/Getty Images

Nessuno sa dove finirà la strada per Djokovic. Potrebbe essere il mese prossimo, l’anno prossimo o il prossimo ciclo olimpico. Il due volte campione dell’Australian Open Jim Courier ritiene che “non c’è nulla nel suo gioco che suggerisca che non sarà in grado di vincere qualche major in futuro”, mentre altri ritengono che potrebbe salpare verso il tramonto se riuscisse a vincerne uno in più sbattere. — NO. 25 – e con esso la registrazione che stava inseguendo disperatamente.

Ma qualcosa che la storia ci insegna è che quando arriverà questa fine, potrà arrivare in modo spaventosamente rapido. Sia Nadal che Murray, il nuovo allenatore di Djokovic, possono certamente confermarlo. Potrebbe essere questa l’ultima volta che Djokovic gareggia in modo significativo sul suolo australiano? Forse.

Ma il semplice fatto che rimanga un autentico contendente al titolo – settima testa di serie queste due settimane a Melbourne e terza favorita dai bookmaker all’inizio del torneo – non dovrebbe essere dato per scontato a questo punto della sua carriera.

Il tennis è stato benedetto da molte icone nell’ultimo quarto di secolo, ma nessuno ha praticato questo sport a un livello più alto o ha ottenuto più successi di Djokovic. E forse è perché la sua carriera si è normalizzata, cercando di prevedere come potrebbe essere il suo ultimo titolo del Grande Slam, piuttosto che riconoscere e celebrare l’estenuante percorso verso ciascuno di quei trionfi man mano che si svolgevano.

La prova che la sua longevità non ha precedenti? Guarda quanto è ridicolo il suo curriculum tennistico dopo 35 anni. Se la carriera di Djokovic fosse iniziata quel giorno, poco più di due anni e mezzo fa, sarebbe già il giocatore di maggior successo dell’ATP Tour con quattro titoli del Grande Slam, sei presenze nelle finali major e due titoli delle ATP Finals. , 59 settimane al numero uno del mondo e la già citata medaglia d’oro olimpica.

Novak Djokovic si allena a Melbourne con il nuovo allenatore Andy Murray. WILLIAM WEST/AFP tramite Getty Images

L’Australia ha sempre condiviso un rapporto spinoso e un po’ complicato con la megastar serba. È stato qui nel 2008 che un Djokovic dal volto fresco si è annunciato al mondo quando ha sconfitto il francese Jo-Wilfried Tsonga nella finale degli Australian Open e ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam. Djokovic avrebbe aggiunto altre nove Norman Brookes Cup al suo curriculum nei successivi 15 anni, ma nonostante l’enorme successo, non sarebbe mai riuscito ad avvicinarsi ai rivali Federer e Nadal in termini di amore e fanfara del grande pubblico. La situazione è peggiorata nel 2021 quando il suo visto australiano è stato cancellato ed è stato espulso dal paese alla vigilia del torneo per aver violato i severi requisiti di ingresso per COVID-19.

Ma a prescindere dalle opinioni complicate su Djokovic, sull’atleta o sull’uomo, questi sono probabilmente gli ultimi tornei della sua leggendaria carriera. Il tennis e lo sport in generale sono migliori quando Djokovic gareggia. È improbabile che rivedremo mai più qualcuno come lui.