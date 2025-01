Merab Dvalishvili usa atitude de confronto como uma medalha de honra antes do UFC 311: ‘Não me desrespeite’

Apesar de todo o caos que Merab Dvalishvili normalmente traz ao octógono na forma de exercícios aeróbicos intermináveis, ataques de luta livre e pressão constante para frente, seus críticos estão começando a se perguntar se a estrela georgiana está causando muito para seu próprio bem lá fora. da gaiola também.

Dvalishvili (18-4), que completou 34 anos na semana passada, defenderá o título do peso galo pela primeira vez em PPV do UFC 311 de sábado co-luta principal contra Umar Nurmagomedov (18-0), na primeira viagem da promoção ao novíssimo Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

Mas se tiver prestado atenção às palavras de Dvalishvili nas últimas semanas, o nativo da Geórgia concentrou a sua atenção quase exclusivamente na negatividade de onde sente que foi injustiçado, em vez de falar muito sobre o verdadeiro desafio que enfrenta. dele.

Dvalishvili expressou abertamente sua crença que Nurmagomedov, primo de 29 anos do ex-campeão dos leves Khabib Nurmagomedov, conseguiu cortar a linha e receber a disputa pelo título simplesmente por causa de seu sobrenome. “The Machine” também revelou que se sentiu pressionado pelo UFC a aceitar a luta apenas quatro meses depois de ganhar o título de Sean O’Malley no UFC 306 em setembro, apesar das múltiplas lesões persistentes, simplesmente para satisfazer a necessidade de Nurmagomedov de participar. a luta. antes de começar a observar o Ramadã no final de fevereiro.

Além disso, Dvalishvili não deixa de fazer referência à total falta de respeito que sente que a sua honra recebeu de Nurmagomedov, o que contribuiu muito para alimentar a raiva visceral entre os dois demonstrada antes, durante e depois da sua conferência de imprensa em Dezembro, em Las Vegas. onde Dvalishvili precisou ser contido diversas vezes.

Dvalishvili, que entra como um azarão nas apostas de +230, ou está usando o caos para se preparar para estar pronto para Nurmagomedov ou ficou muito intoxicado com o drama (e sua necessidade de lutar pela honra) que agora é o último. saber até que ponto ele se tornou uma distração para si mesmo.

A resposta, claro, virá neste final de semana durante 25 minutos dentro do octógono. Mas quando questionado na semana passada por que ele está tão determinado a fazer Nurmagomedov pagar por tais desrespeitos, o campeão pareceu surpreso.

“Sou um lutador incrível”, disse Dvalishvili à CBS Sports. “O que você está me pedindo?”

O problema, neste caso, é que Nurmagomedov ainda não tem certeza do que disse para provocar a ira de Dvalishvili, e durante o media day do UFC 311 de quarta-feira, ele tentou dar sentido ao drama.

“Ele veio à minha entrevista (antes da coletiva de imprensa de dezembro) e me perguntou: ‘Por que você está me desrespeitando?’ Eu queria dizer: ‘Do que você está falando? Explique-me exatamente o que eu disse'”, disse Nurmagomedov. “Eu não sou filho dele. Ele não pode perguntar sobre mim como se fôssemos pai e filho: ‘Por que você está fazendo isso?’ Você não é meu pai. Se você encontrar alguma coisa que eu disse com o nome Merab (como), ‘Merab é um covarde’, ou qualquer outra coisa, mostre-me.

“Quando eu o ouvir dizer por que Petr Yan merece (a disputa pelo título) mais do que eu, é claro que direi: ‘Merab, não tenha medo. Ninguém entendeu por que você está tentando me evitar. Dana disse que estou próximo.'” Joe Rogan até perguntou a ele, após a (luta pelo título do UFC 306), ‘E Umar como o próximo desafiante?’ Em todos os lugares ele tentou evitar, né? Mas não foi (só) o que eu falei. Todo mundo falou isso, todos os fãs falaram que o Merab estava tentando evitar essa luta e que parecia ruim eu tinha que fazer.

Apontar agressivamente o desrespeito aos outros não é necessariamente um território novo para o curinga Dvalishvili, que pode ser jovial e cômico ao mesmo tempo, apenas para procurar uma briga segundos depois. Esta semana, porém, os sentidos de aranha de Dvalishvili para controlar os seus críticos parecem estar sobrecarregados durante um momento tão importante da sua carreira.

Na verdade, Dvalishvili foi flagrado pelas câmeras do UFC na quarta-feira questionando o prospecto peso galo Payton Talbott, que luta no card de sábado, sobre alguma forma de desrespeito que ele alegou que Talbott compartilhou online.

Dvalishvili também fez parte de um incidente altamente divulgado no início da primeira rodada de sua conquista do título sobre O’Malley em setembro, quando o treinador principal de seu oponente, Tim Welch, gritou algumas instruções de treinamento sarcásticas e moderadas para Dvalishvili. Isso fez com que ele se distanciasse de O’Malley e começasse a apontar e criticar Welch.. A distração forçou o árbitro Herb Dean a pedir um tempo e avisar Dvalishvili para não continuar com seu comportamento.

“(Welch) tentou me desrespeitar muitas vezes”, disse Dvalishvili. “No início, ele deu uma entrevista ao The Schmo e mencionou que eu tenho um nariz de dezoito centímetros e tenho cerca de 1,70m ou algo assim. na pesagem, o O’Malley estava falando besteira. Ele estava se esforçando muito, mas vamos ver o quão estúpidos eles ficam depois da luta que viram, eu estava com o cinturão.

“Eu só quero dizer a todos que tentam pegar atalhos ou trapacear, simplesmente não façam isso. Isso é besteira. Por que você tem que fazer isso? Apenas treine melhor do que eu e trabalhe mais duro do que eu. Basta fazer isso. “Não faça assim ou você parecerá tão estúpido quanto Tim agora.”

Embora Dvalishvili tenha conseguido perseverar no caos contra O’Malley, seu oponente no sábado é simplesmente um lutador de calibre diferente.

Criado no Daguestão, na Rússia, num percurso onde afiou o seu ferro contra um punhado de futuros grandes campeões, Nurmagomedov é estóico o suficiente para não cair em nada deste drama. Ao contrário de O’Malley, ele também possui as habilidades de solo necessárias para potencialmente neutralizar o alardeado ataque de luta livre de Dvalishvili.

Então porque é que Dvalishvili está tão concentrado na sua necessidade de abordar fisicamente qualquer desrespeito que lhe possa ou não ter ocorrido? É uma questão que foi levantada com o campeão. por Aaron Bronsteter da Sportsnet na quarta-feira.

“Porque acho que ganhei tudo e ninguém me deu nem nada”, disse Dvalishvili. “Sou um campeão e acho que sou um campeão de respeito porque mereço ser campeão. Não cheguei aqui porque tive sorte ou porque alguém me entregou alguma coisa. Quando alguém como Umar Nurmagomedov me chama de falso campeão, eu ficou sem palavras. Que raiva, sim, é porque eu não mereço isso dele. É uma luta e tudo pode acontecer, mas não me desrespeite assim porque um dia você será campeão e alguém prometendo vai te desrespeitar desse jeito. .

“É assim que vai ser. Se você não gosta, não me desrespeite.”

Dvalishvili pode estar disposto a lutar contra Nurmagomedov antes dos dois entrarem no octógono por causa da questão do desrespeito, mas não está disposto a falar negativamente sobre seu adversário. Embora o campeão acredite que Nurmagomedov não está no mesmo nível de elite que seu primo Khabib ou seu parceiro de treino, o rei Islam Makhachev, peso por peso, Dvalishvili está disposto a dar flores ao seu oponente em termos de sua habilidade.

No entanto, uma coisa que Dvalishvili respondeu rapidamente quando questionado sobre como poderia lidar com o jogo versátil de Nurmagomedov é que ele acredita que seu oponente tem mais com que se preocupar quando se trata de enfrentá-lo.

“Você vai descobrir. Estou treinando para vencê-lo e não sei como ele vai me tratar”, disse Dvalishvili. “Não aceito que seja uma luta fácil. Sei que será uma grande luta. Ele é um bom lutador, é forte e tem ótima técnica, mas estarei lá e tentarei vencê-lo.

“Sou apenas um profissional. É isso que faço para viver. Sou um lutador e o que tenho que fazer é me manter saudável, não ficar doente ou machucado, ganhar peso, comer bem, dormir bem e (no sábado ) a jaula será “Vou te mostrar quem é o melhor lutador e aí você decide”.

Dvalishvili já mostrou por meio de seu comportamento como campeão de elite do UFC que está um pouco fora de sintonia, senão louco, principalmente quando o cheiro percebido de desrespeito permeia o ar. A questão agora é se ele também está louco como uma raposa e está simplesmente usando todo o barulho para elevar sua concentração a um nível totalmente novo em sua primeira defesa de título.

