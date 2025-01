Mercato azionario QB: posiziona tutti i 32 titolari dopo la stagione regolare 2024

Henry McKenna Reporter della NFL

E’ finita.

Per i quarterback che entrano nella postseason, è un animale completamente nuovo. Eliminazione singola. Nessuna di queste statistiche conta ai fini dei totali della stagione 2024. Succede nel vuoto. E ora che la serie Core è finita, la guarderemo dal vivo.

Perché mentre circa la metà di questi QB continuerà nella postseason, ci prendiamo una pausa e riflettiamo su cosa è successo nei ranghi dei QB tra le settimane 1 e 18. È il momento della classifica finale dei QB dell’anno. Parliamo di azioni.

Al QB Exchange, tendiamo ad avere una domanda sopra tutte le altre: cosa hai fatto per la tua squadra ultimamente? Ma al termine della stagione, esaminiamo l’intero lavoro di ogni giocatore. Invece, queste classifiche pongono la domanda: quanto hai fatto per la tua squadra quest’anno? In questo numero, abbiamo classificato il titolare principale di ciascuna squadra per il 2024. Le classifiche pre-campionato sono elencate tra parentesi.

1. JoshAllen, Fatture di bufalo (2)

Ho chiesto a Damar Hamlin se c’è stato un momento in cui ha dimostrato che Allen avrebbe dovuto vincere l’MVP.

“Ogni f— giorno. Ogni domenica. Ogni f— domenica. Tipo, non è un momento speciale. È ogni f— domenica che esce, si mette in fila e lo dimostra. Basta accendere il nastro.”

2. Lamar Jackson, Corvi di Baltimora (3)

È il QB più pericoloso in assoluto, anche se Allen era più prezioso per la sua squadra.

3. Joe Burrow, Cincinnati Bengals (4)

Se un albero cade nella foresta, è successo?

Se un QB perde i playoff, è successo il suo anno di carriera?

4. Jared Goff, Leoni di Detroit (16)

Sì, ha il miglior coordinatore offensivo del calcio. Ma Goff è in conversazione con i migliori quarterback della NFL.

5. Sam Darnold, Vichinghi del Minnesota (25)

Raramente vuoi vincere il premio “Most Improved” a causa della natura dei primati. Ma se la NFL avesse quel premio, Darnold otterrebbe ogni voto.

6. Baker Mayfield, Bucanieri di Tampa Bay (20)

Niente Dave Canales, nessun problema. Da quando è arrivato a Tampa due anni fa, Mayfield ha percorso 8.544 yard, 69 touchdown e 26 intercettazioni. Nonostante le avversità ancora maggiori rispetto allo scorso anno, Mayfield è stata ancora migliore.

Giocatore LFG di Tom Brady: Baker Mayfield dei Buccaneers

7. Patrick Mahomes, Capi di Kansas City (1)

È stata davvero una bassa stagione per il miglior giocatore del campionato. Non so se ci ha provato. O se fosse annoiato. Ma ha battuto i suoi avversari per gran parte dell’anno.

8. Justin Herbert, Caricabatterie di Los Angeles (12)

Si scopre che Herbert era un tipo di Harbaugh, in tutto e per tutto. Harbaugh potrebbe non sbloccare la creatività nel gioco di Herbert. Ma forse questi due possono effettivamente vincere qualche playoff.

9. Jayden Daniels, comandanti di Washington (18)

È il Rookie offensivo dell’anno, ma deve imparare da CJ Stroud che una grande stagione da rookie non porta naturalmente alla crescita.

10. L’amore di Jordan, Imballatori di Green Bay (11)

Se non avesse avuto un infortunio al ginocchio, Love avrebbe potuto avere una stagione per competere l’anno scorso. Ma finché non inizierà a battere alcune delle migliori squadre del campionato, non so se sarà d’élite.

11. Jalen fa male, Filadelfia Eagles (7)

Ha fatto un passo indietro quest’anno, in parte perché l’attacco era migliore con Saquon Barkley al centro. Ma cosa dice questo di Hurts?

12. Matteo Stafford, Los Angeles Rams (13)

La stagione dei Rams somigliava un po’ alla partita dell’Oregon Trail.

Cooper Cup è stato morso da un mostro del tappeto erboso e si è infortunato alla caviglia!

Il serpente ha preso Puka Nacua e per il momento è fuori a causa di un infortunio al ginocchio!

Nonostante tutto, Stafford ha portato il suo carro ai playoff.

13. BoNix, Denver Broncos (30)

Mi aspettavo che Nix scivolasse, regredisse. Ma questa è stata una stagione da rookie impeccabile: 3.775 yard di passaggio, 29 touchdown e 12 intercettazioni per un posto nei playoff.

14. Geno Smith, Seattle Seahawks (21)

Smith è un quarterback da manuale. Lo è NO direttore del gioco però. È difficile andare avanti da un QB del genere. Ti attirano con grandi statistiche, anche se le vittorie non corrispondono.

15. CJ Stroud, Texani di Houston (9)

Ha iniziato la stagione da dove l’aveva interrotta l’anno scorso, ma ha iniziato a regredire quando il ricevitore Nico Collins ha subito un infortunio. Anche se Collins tornò, Stroud rifiutò.

16. Russell Wilson, Pittsburgh Steelers (31)

Per coincidenza, la storia di Wilson somiglia molto a quella di Stroud: ha iniziato forte, è svanita tardi ed è arrivata zoppicando ai playoff.

17. Kyler Murray, Cardinali dell’Arizona (17)

Un giocatore elettrico come Murray ha il potenziale per prendere il controllo della partita con il botto. Ma a questo punto della sua carriera, non riesce ancora a padroneggiare il flusso sviluppato da star come Lamar e Allen. In altre parole, Murray non è un trequartista. Questo è il suo errore più grande.

18. Brock Purdy, San Francisco 49ers (6)

Non voglio dire che l’imperatore non abbia vestiti. Ma in questo momento indossa solo la biancheria intima.

19. Tua Tagovailoa, Delfini di Miami (10)

Il suo talento lo rende uno dei primi 10 QB. Tuttavia, le sue ferite finirono qui.

20. Dak Prescott, Cowboy di Dallas (8)

È stato un anno davvero difficile per Prescott, ma quello che abbiamo visto non è stato bello.

21. Bryce Young, Carolina Pantere (29)

Il premio più migliorato va a Darnold, ma il suo secondo classificato è Young. Le ultime otto partite le ha giocate in modo eccellente. Ed è affascinante perché durante le prime quattro settimane della stagione sembrava non appartenere alla NFL.

22. Drake May, Patrioti del New England (non utilizzato)

C’è un divario tra le statistiche di Maye e il film. Le statistiche mostrano un ragazzo che non è riuscito a riattaccare nella prima settimana, e quando finalmente è entrato in formazione, ha lottato per il resto del percorso. Ma il film mostrava un ragazzo che, ogni settimana, vedeva i suoi compagni di squadra deluderlo.

23. Caleb Williams, Orsi di Chicago (14)

Possiamo dimenticarci del 2024? Onestamente penso che se Williams riuscisse a farlo, starebbe meglio. È peggiorato. E deve ricominciare da capo.

24. Derek Carr, Santi di New Orleans (27)

New Orleans non può permettersi di tagliarlo. Quindi il prossimo allenatore avrà probabilmente due compiti difficili: provare a rimettere in carreggiata la carriera di Carr e provare a sviluppare il suo sostituto.

25. Antonio Richardson, Indianapolis Colts (23)

Adoro il suo potenziale. Ha solo 15 partenze. Ha ancora 22 anni. È una prospettiva migliore di qualsiasi QB nel draft del 2025.

Se sei i Colts, non puoi concentrarti sulle sue statistiche. Accetta semplicemente il progetto in corso.

26. Trevor Lawrence, I giaguari di Jacksonville (15)

Lawrence non è in grado o non è disposto a crescere dagli errori che lo hanno afflitto nella sua stagione da rookie. È quasi come se pensasse che il suo status di potenziale generazionale gli avrebbe dato un successo immediato come QB generazionale.

27. Aaron Rodgers, Jet di New York (5)

Non sembra più essere un quarterback della NFL.

28. Kirk Cugini, Atlanta Falcons (22)

È il momento di Michael Penix. Ma qualcuno scambierà Cousins. Chi sarà?

29. Gardner Minshew, I predatori di Las Vegas (32)

Minshew è il backup che i Raiders hanno chiesto di avviare. È a Las Vegas, non a Minshew.

30. Will Levis, Titani del Tennessee (24)

Non vedo l’ora che Levis arrivi in ​​una squadra che possa svilupparlo. Non lo escluderei come possibile titolare…un giorno. In questo momento non lo è.

31. Daniele Jones, Giganti di New York (26)

Jones è un passo avanti a Levis. È già con i Vikings e studia con Kevin O’Connell, il quarterback più in voga della NFL. E a giudicare dal film di Jones, O’Connell è pronto a mettersi al lavoro.

32. Deshaun Watson, Cleveland Browns (19)

Non un quarterback della NFL, e la rivelazione del direttore generale dei Browns Andrew Berry secondo cui Watson ha subito una battuta d’arresto mentre si stava riprendendo da un infortunio al tendine d’Achille pone le basi per Cleveland per passare da lui sul campo, se non sui loro libri.

