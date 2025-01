Mercoledì i Chiefs hanno effettuato 2 mosse nel roster

Tutti gli occhi sono puntati sui Kansas City Chiefs mentre si preparano a difendere il titolo del Super Bowl, che è il secondo titolo consecutivo e il terzo negli ultimi cinque anni.

Ora stanno cercando di fare l’impensabile vincendo il loro terzo titolo consecutivo del Super Bowl.

Mentre si preparano ad affrontare gli Houston Texans nel turno di divisione questo fine settimana, hanno fatto alcune nuove mosse nel roster.

Secondo l’insider Aaron Wilson, la squadra ha ingaggiato il giovane wide receiver Jason Brownlee e ha rilasciato il veterano tight end Robert Tonyan dalla squadra di allenamento.

Brownlee ha fatto il suo debutto nella NFL con i New York Jets nel 2023 dopo essere stato non scelto dalla University of Southern Mississippi.

Il giocatore del secondo anno ha giocato sette partite da rookie e ha ottenuto cinque passaggi per 56 yard e un touchdown.

Dopo essere stato sottoutilizzato con i Jets, l’ex giocatore dell’All-Sun Belt ora ha la possibilità di conquistare un ring del Super Bowl a Kansas City.

Per quanto riguarda Tonyan, ha avuto una bella corsa con i Green Bay Packers dopo essere stato non scelto dallo stato dell’Indiana nel 2017.

La sua migliore stagione in campionato è arrivata nel 2020, quando ha ottenuto 52 passaggi per 586 yard e 11 touchdown (ha guidato il campionato).

Da quando il suo periodo con i Packers è terminato nel 2022, è rimbalzato con i Chicago Bears, i Minnesota Vikings e i Chiefs.

Ora cercherà una nuova destinazione per continuare la sua carriera nella NFL dopo aver giocato con tre squadre nelle ultime due stagioni.

