Mercúrio para adquirir Alyssa Thomas de Sun no sucesso das bilheterias, por relatório

O Mercúrio de Phoenix adquirirá cinco vezes Alyssa Thomas, do Sun de Connecticut, em um sucesso de bilheteria, De acordo com Alexa Philippou. Em troca de Thomas, o sol Segundo relatos, você receberá Natasha Cloud, Rebecca Allen e seleção geral nº 12 no draft da WNBA de 2025. Tyasha Harris também aborda Phoenix no contrato.

Thomas, que terminou entre os cinco primeiros da votação do MVP em cada uma das últimas três temporadas, foi coroado pelo sol no início da baixa temporada. Isso concedeu aos direitos exclusivos da negociação da Sun e, como tal, será um contrato de assinatura e comércio que não pode ser oficializada até 1º de fevereiro, quando a moratória da liga for levantada.

Seleção geral nº 4 No draft da WNBA de 2014, Thomas passou toda a sua carreira com a Sun. Ao longo do caminho, ela ajudou a tornar a equipe um candidato perene e os levou a aparições finais em 2019 e 2023, embora tenham ficado aquém das duas ocasiões.

A partida de Thomas provavelmente marca o início de uma reconstrução completa para o sol, que só tem quatro jogadores sob contrato para a temporada de 2025 e recentemente contratou o relativamente desconhecido, pelo menos nos Estados Unidos, o francês Rachid Meziane como seu novo treinador mais tarde depois de Stephanie Branco, ele foi à febre de Indiana. Com Thomas ausentes, é difícil imaginar outros agentes de veteranos livres, incluindo Dewanna Bonner (Thomas Noiva) e Brionna Jones, ficando.

Para El Mercurio, a chegada de Thomas lhes dá o líder perfeito para o sistema de espaço e ritmo do treinador Nate Tibbetts. Embora a própria Thomas não seja uma atiradora, sua capacidade de aumentar o ritmo, de ser ladeira abaixo e criar para os outros deve tornar sua ofensa mais consistente. Além disso, ela é uma apresentadora defensiva que os tornará imediatamente melhor do outro lado da bola.

A aquisição de Thomas por Mercury também torna extremamente improvável que Brittney Griner retorne a Phoenix. No início deste mês, o agente de Griner confirmou que 10 vezes houve Explorando a agência gratuita Pela primeira vez, e o ajuste com Thomas simplesmente não faria sentido.