Mergulhos profundos no Wild Card: Stroud vs. Herbert, plano para Broncos e Rams e muito mais | Futebol 301

Neste episódio absolutamente cheio de Futebol 301Nate Tice e Charles McDonald analisam cada confronto antes do fim de semana do wild card, oferecendo informações sobre como os candidatos aos playoffs estão se desenvolvendo e quais times podem estar em apuros. O primeiro é o Los Angeles Chargers contra o Houston Texans, com uma batalha crucial de quarterback entre Justin Herbert e CJ Stroud. Será que o ataque dos Chargers, construído para um estilo agressivo, dominará a defesa dos Texans, ou Stroud encontrará uma maneira de colocar seu time de volta aos trilhos, apesar das inúmeras lesões? Em seguida, o Baltimore Ravens enfrenta o Pittsburgh Steelers, onde Russell Wilson terá que buscar passes explosivos para acompanhar um dos melhores ataques da NFL.

Os anfitriões também enfrentarão o Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles e o Buffalo Bills contra o Denver Broncos. Conseguirá Jordan Love enfrentar o desafio contra a defesa de elite da Filadélfia ou será que a profundidade dos Eagles será demais? Enquanto isso, os Bills enfrentam seus próprios problemas contra os Broncos, especialmente na defesa, já que Nate aponta a vantagem que o jogo de tela do Denver poderia ter sobre a defesa instável do Buffalo.

Mais tarde, os Washington Commanders enfrentam os Tampa Bay Buccaneers, com Charles e Nate interrompendo o que poderia ser uma clássica luta de cavalos entre duas unidades fortes. Será que a Vita Vea pode, sozinha, mudar o jogo para Tampa Bay? Finalmente, Nate e Charles mergulham no Minnesota Vikings e seguem para o sul para enfrentar o Los Angeles Rams, onde Matthew Stafford tem tudo para acompanhar o que pode ser um tiroteio.

(2:50) – Los Angeles Chargers @ Houston Texans

(20:35) – Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens

(30:00) – Denver Broncos @ Buffalo Bills

(43:55) – Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles

(1:01:40) – Comandantes de Washington @ Tampa Bay Buccaneers

(1:18:40) – Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams

Justin Herbert e CJ Stroud se enfrentam no sábado no primeiro jogo dos playoffs de 2025 da NFL.

