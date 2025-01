Mesa redonda do Yahoo Fantasy Football: principais lições que aprendemos na temporada 2024-25

Os especialistas do Yahoo Fantasy descrevem as maiores lições que aprenderam na temporada de futebol fantástico de 2024.

A regra de Anthony Richardson (substantivo): Correr é ótimo, mas é melhor que seu quarterback seja capaz de passar também

Os rumores sobre Anthony Richardson durante a maior parte do verão foram ensurdecedores. E dada a habilidade de corrida e o talento atlético de Richardson, eu entendo isso, até certo ponto. Mas se um quarterback não consegue navegar no bolso e lançar de forma consistente, há um buraco no navio. E eventualmente esses navios afundam.

É ótimo quando um quarterback pode aumentar seu valor de fantasia correndo. Mas não pode ser o principal que oferece. Dada a experiência limitada de Richardson em 2024 e sua história conturbada como passador, ele sempre foi uma casca de banana. Infelizmente, muitos fãs de Richardson poderiam ter usado uma estratégia de observação semelhante e encontrado um golpe fácil de ADP em Jayden Daniels, um passador talentoso e um running back emocionante que passou vários rounds atrás de Richardson. – Scott Pianoowski

Se o valor grita, apenas aceite.

Selecionar jogadores com queda de valor acarreta riscos inerentes; Você poderia acabar com uma Diontae Johnson. No entanto, o valor do draft intermediário foi absolutamente espetacular para muitos jogadores este ano. A principal lição para escolher valor e evitar o fracasso é avaliar onde vem a verdadeira queda.

Para um jogador como Josh Jacobs, a queda no valor deveu-se à pura especulação de que a escolha de MarShawn Lloyd pelos Packers era um sinal de que eles não tinham confiança em Jacobs. Os gerentes de fantasia dão muito valor a uma escolha de terceira rodada, o que significa desgraça e tristeza para Jacobs.

Existem também preconceitos preconcebidos; Terry McLaurin é um ótimo exemplo. Toda a carreira de McLaurin sofreu devido ao péssimo jogo de quarterback e, apesar da adição de Jayden Daniels, o ADP de McLaurin permaneceu muito deprimido. Daniels e Kliff Kingsbury foram a combinação perfeita e McLaurin esmagou seu ADP. – Teresa Roberts

TEs de última rodada proporcionam o melhor retorno para seu investimento no draft…

Elaborar um tight end Tier 1 nas primeiras seis ou sete rodadas parecia uma boa estratégia no início do ano, mas o tiro saiu pela culatra em 2024. O tight end é uma posição de caos, e poucos são verdadeiros criadores de diferença na fantasia; O TE5 nesta temporada teve média de tantos pontos de fantasia (10,6) quanto o WR33, e o TE1 foi equivalente ao RB17.

Metade dos 12 primeiros em pontos TE Fantasy por jogo foram escolhidos após a 10ª rodada (se for o caso). Brock Bowers e Trey McBride serão escolhas iniciais tentadoras no próximo ano e devem fornecer vantagem, mas geralmente espero até as rodadas de dois dígitos antes de abordar o tight end nos draft de 2025. Dalton Del Don

…mas talvez os TEs novatos não sejam tão ruins?

Depois de temporadas consecutivas em que os tight ends do primeiro ano terminaram no topo ou perto do topo do ranking posicional, provavelmente é hora de eliminar o preconceito contra os novatos nesta posição. Isso não significa que devemos espere As perspectivas restritas surgirão imediatamente, mas devemos estar abertos à possibilidade, especialmente quando o jogador em questão é um talento universitário experiente de um sistema comprovado.

E sim, isso é absolutamente um endosso de Tyler Warren na fantasia de 2025, porque esse cara é excepcionalmente versátil e pronto para contribuir. Ele é capaz de causar uma sensação ao estilo LaPorta ou Bowers no ambiente certo. – Andy Behrens

Atire nos novatos

Não há dúvidas de que a turma de 2024 foi especial. Há muito se espalhava o boato de que era uma classe forte para jogadores de posição com habilidades ofensivas, e funcionou.

Jayden Daniels e Bo Nix foram os 10 maiores artilheiros como zagueiros. O running back Bucky Irving foi a adição do ano na lista de dispensas. Os wide receivers Ladd McConkey, Brian Thomas Jr. e Malik Nabers foram todos WR1s na temporada com algumas das melhores campanhas de estreante que vimos nos últimos anos. O tight end Brock Bowers pode ter superado todos eles como o jogador com maior pontuação em uma posição de desenvolvimento notoriamente lento.

Talvez mais notavelmente, o apanhador do Bucs, Jalen McMillan, também foi o jogador mais incluído nas equipes campeãs do Yahoo. É um ótimo lembrete para também ficar de olho no receptor novato do final da temporada em um tremendo ecossistema ofensivo. É um tema anual de fantasia.

É quase certo que não teremos uma aula especial para novatos como esta anualmente. No entanto, eles ainda apresentam um caso muito positivo em comparação com a maioria dos jogadores ao seu redor nos draft. Basta olhar a lista de jogadores acima. Alguns deles não eram exatamente os novatos que esperávamos que aparecessem no Fantasy nesta temporada, mas acabaram superando em muito as expectativas do ADP. – Matt Harmon

Esperar pelo quarterback ainda é uma jogada acertada

Onze quarterbacks foram selecionados entre as 100 melhores escolhas de fantasia no verão passado. Se você conseguisse Josh Allen, Lamar Jackson ou Joe Burrow, você seria recompensado. Mas, além desses três zagueiros, os outros 73% dos sinalizadores selecionados nas primeiras 100 escolhas não valiam seu ADP. Os oito quarterbacks restantes tiveram uma média de finalização de QB14 na temporada. O top 10 na posição terminou com novatos como Bo Nix e Jayden Daniels, enquanto outros quarterbacks veteranos desavisados ​​​​também terminaram entre os 10 primeiros, como Baker Mayfield, Jared Goff e Sam Darnold.

Tudo isso me diz que a estratégia do quarterback no final da rodada ainda é a estratégia ideal nos draft da liga local. Em 2025, vou me concentrar em Drake Maye quando ele entra em sua segunda temporada com os Patriots. A Nova Inglaterra tem uma escolha de draft no início de 2025 e a maior parte do dinheiro disponível para gastar em agência gratuita.

Estarei aguardando o QB nos draft de 2025, sendo Maye minha prioridade. – Sal Vetri