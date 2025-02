Messaggi: Giancarlo Stanton di Yankees a New York per la valutazione medica

Lo slugger di Yankees Giancarlo Stanton è tornato a New York per sottoporsi a test medici, hanno riferito diversi negozi lunedì.

Stanton, 35 anni, deve solo partecipare alle attività di allenamento primaverile a Tampa, in Florida, perché continua a combattere in entrambi i gomiti “New York Post ha dichiarato lunedì che non è chiaro se i test medici fossero per la valutazione del gomito.

Domenica, Aaron Boone Manager ha detto ai giornalisti che Stanton stava sottoposto a cure e “niente di immediato” era su chiunque fosse sul carbone, un colpo di baseball.

Lo Yankee non ha spinto Stanton questa primavera, lasciandolo il tempo di riposare, e si spera che si sarebbero ripresi.

La serie MVP del Campionato della US League 2024, Stanton è stata infastidita per la maggior parte dell’ultima stagione con un profondo dolore ai gomiti. Ha segnato 27 corse in casa ed è andato in 72 corse in 114 partite in una stagione regolare.

Stanton aveva sette Homer e 16 RBI in 55 post-netopých quando Yankees raggiunse le World Series prima di perdere con Los Angeles Dodgers in cinque partite. Stanton è andato due volte più profondo nell’autunno del classico per guardare il suo quattro omero, che si è riflesso nei Guardiani di Cleveland in ALCS.

Stanton entra nella sua sedicesima stagione principale della lega principale – i primi otto vengono con Miami Marlins prima della stagione 2018 scambiati con Yankees. Ha 429 homer e 1.103 RBI insieme a un diametro di 0,257 in 1.649 giochi di carriera.

Stanton è un All-Star cinque volte e nel 2017 l’MVP è stata una lega nazionale quando ha fondato una carriera massima di 59 Homer e 132 RBI per Miami.

Sono rimaste tre stagioni per un accordo di 13 anni di $ 325 milioni firmato con Marlins. Yankees ha l’opportunità del club per il 2028.