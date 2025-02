WASHINGTON – Il sistema di aviazione aerea degli Stati Uniti è insufficientemente equipaggiato con milioni di visitatori previsti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e le Olimpiadi estive 2028, secondo un rapporto pubblicato mercoledì da un gruppo non profit che rappresenta l’industria.

Il rapporto degli Stati Uniti sull’associazione di viaggi, che è stata scritta da un gruppo di ex funzionari governativi ed esperti del settore, ha indicato l’invecchiamento delle infrastrutture, un tempo rallentato di elaborazione dei visti e tecnologie di sicurezza obsolete come ostacoli principali per accogliere i visitatori del paese.

“Non siamo pronti a ospitare il prossimo mega di decenni di eventi che attirano milioni di passeggeri nazionali e internazionali. Ciò rappresenta i rischi per la nostra sicurezza nazionale e impedisce la crescita economica “, secondo la US Travel Association.

Il rapporto stima che 40 milioni di persone possano visitare gli Stati Uniti al campionato del mondo, alle Olimpiadi e ai Giochi paralimpici, alla Ryder Cup 2025 e 250.

Il CEO e il presidente degli Stati Uniti Geoff Freeman hanno dichiarato che nel 2024 TSA ha proiettato oltre 3 milioni di passeggeri per cinque giorni, tra cui la corsa pre -scuola. Entro il 2028, si aspettano che tali numeri vedano in 100 giorni.

“Il messaggio è chiaro oggi”, ha detto in una conferenza stampa a Capitol Hill mercoledì. “Lo stato quo non è un’opzione.”

Il rapporto ha consigliato al governo di creare un gruppo di lavoro guidato dalla Casa Bianca, creare un processo di visto accelerato di visitatori e modernizzare la sicurezza degli aeroporti accettando nuove tecnologie come la biometrica. Freeman ha dichiarato a ESPN che la sua organizzazione ha incontrato i funzionari della Casa Bianca la scorsa settimana. I tentativi di raggiungere la Casa Bianca non hanno avuto successo.

“Il presidente era aperto dal fatto che questo gold standard della Coppa del Mondo, le migliori olimpiadi che abbiano mai tenuto”, ha detto Freeman. “Se vuoi fare queste cose per raggiungere questi obiettivi, devi fare alcuni di questi investimenti.”

Freeman ha affermato che i tempi di elaborazione dei visti lenti sono “l’unico più grande mezzo scoraggiante per visitare gli Stati Uniti”. Secondo il ministero degli Esteri, i visitatori di paesi come la Colombia possono attendere fino a 700 giorni.

Secondo uno studio condotto dall’economia di Oxford citata nel rapporto, questi ritardi potrebbero portare a perdite con milioni di visitatori e quasi 19 miliardi di dollari per le spese nei prossimi due anni.

“La gente vuole venire, ma non vengono”, ha detto Freeman. “Ci saranno questi tempi di attesa Visa. Le misure doganali sono inefficaci. Se le persone non sono benvenute, arrivano alla percezione. Siamo molto preoccupati.