Messico, la casa della star della LAFC Carlos Vela è stata distrutta dagli incendi di Los Angeles

Carlos Vela, giocatore del Los Angeles FC e della nazionale maschile del Messico, ha avuto la sua casa distrutta da un incendio a Palisades a Los Angeles, ha annunciato giovedì sua moglie Saioa Cañibano in una storia su Instagram.

“La nostra bellissima casa di Malibu è andata a fuoco ieri”, si legge nella storia. “Siamo ancora sotto shock per tutto quello che sta succedendo.”

“È molto triste e spaventoso vedere tutto bruciare. Nonostante tutti i messaggi preoccupati che ci sono stati inviati, siamo al sicuro. Mandiamo tanto affetto a tutte le persone colpite e speriamo che riescano a spegnere presto l’incendio.”

Secondo diversi rapporti, anche l’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha perso la sua casa nell’incendio di Palisades. La partita casalinga dei Lakers contro gli Charlotte Hornets di giovedì è stata rinviata.

Vela, 35 anni, si è trasferito a Los Angeles dalla Spagna in vista della stagione MLS 2018. Ha giocato per la LAFC dal 2018 al 2023 e ha vinto una volta la Coppa MLS (2022) e due volte il Supporters Shield (2019 e 2022). È tornato in squadra a settembre. LAFC ha rifiutato l’opzione giocatore di Vela per la stagione 2025.

Vela ha giocato l’ultima volta per la nazionale maschile messicana nel 2018.

