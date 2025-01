Mets começando com Pete Alonso, resumo do Dia Internacional de Assinatura e lembrando Bob Uecker | Haste de Beisebol-B-Cast

Embora muitos dos principais agentes livres desta entressafra tenham assinado e saibam onde jogarão beisebol na próxima temporada, um jogador da franquia ainda permanece no mercado e parece que seu antigo time está pronto para seguir em frente. Depois de contratar Jesse Winker na quinta-feira, o New York Mets está supostamente pronto para mudar seus planos de offseason para não trazer de volta o primeiro base da franquia, Pete Alonso.

Jake Mintz e Jordan Shusterman discutem por que o urso polar tem o direito de ficar frustrado com a forma como as coisas correram para ele nesta agência gratuita com o Mets, questionam a falta de interesse em um jogador que tem sido tão durável em campo e exploram onde, em última análise, poderia terminar se seu tempo no Queens realmente terminasse.

Também neste episódio de Haste de Beisebol-B-Castos caras relembram a notável carreira do falecido Bob Uecker, fornecem um resumo de alguns dos jogadores mais notáveis ​​do International Signing Day que eles contrataram, discutem as últimas novidades sobre o draft de Roki Sasaki envolvendo Los Angeles Dodgers Angeles, San Diego Padres e Toronto Blue Jays , antes de fazer suas seleções para O bom, o mau e o Uggla.

(2:04) – A abertura: Relembrando Bob Uecker

(15:00) – Onde estão as coisas com Roki Sasaki

(25:05) – Pela Liga: Mets girando em torno de Pete Alonso

(35:38) – Resumo do Dia Internacional da Assinatura

(48:56) – O bom

(53:53) – O bandido

(56:55) – A coruja

