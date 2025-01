Mets concorda com os termos de seis jogadores elegíveis para arbitragem

Ele Mets chegou a um acordo com os seis jogadores elegíveis para arbitragem, assinando cada um com um contrato de um ano e evitando a arbitragem, anunciou a equipe na quinta-feira.

A lista de jogadores inclui LHP David PetersonL. D. Tylor Megill e L. D. Paulo Blackburnassim como os jardineiros Tyron Taylor e José Siri, e receptor Luis Torrens.

Desta lista, Peterson foi o maior fator na corrida do Mets em 2024, postando um ERA de 2,90 (1,29 WHIP) em 21 partidas da temporada regular antes de sair do bullpen para a pós-temporada e terminar com um ERA de 2,92 em 12,1 entradas. O canhoto deverá voltar a estar fortemente envolvido na próxima temporada na rotação titular e demonstrou a sua versatilidade, o que é uma vantagem.

Megill, titular do New York em seu primeiro jogo em casa em 2024, teve outra temporada decente com um ERA de 4,04 (1,31 WHIP), mas as lesões o mantiveram em apenas 16 jogos (15 como titular). No entanto, quando estava no monte, ele muitas vezes falhava em arremessar fundo nos jogos e raramente era usado antes que as lesões do restante da equipe o tornassem o quinto titular na reta final da temporada, com o qual ele lidou bem.

Blackburn, que o Mets adquiriu do Oakland Athletics no prazo final da negociação, teve uma breve passagem pelo New York antes de as lesões encerrarem sua temporada. Em cinco partidas pelo Mets, o destro postou um ERA de 5,18 (1,56 WHIP), no entanto, em três dessas partidas ele permitiu uma corrida merecida e fez seis entradas. Nova York espera que uma temporada completa no Queens possa ajudar o jogador de 31 anos a atingir todo o seu potencial.

Depois Harrison Bader Lutando ofensivamente no final da temporada, Taylor assumiu a posição inicial no campo central. Embora nenhum dos jogadores seja conhecido por seu ataque, Taylor terminou seu primeiro ano como Met com sete home runs, 35 RBIs e uma linha de 0,248/0,299/0,401, enquanto se destacava defensivamente (assim como Bader) e nos caminhos de base (11). rouba em 13 tentativas). A partir de agora, o jogador de 30 anos começará a temporada de 2025 como defensor central titular do time.

Taylor provavelmente dividirá o tempo no centro com Siri, que o New York adquiriu do Tampa Bay Rays em uma troca no início desta offseason. Siri, outro gênio defensivo, não acrescenta muito com seu bastão, embora tenha um pouco de pop, acertando 18 home runs na temporada passada em 402 rebatidas. Na verdade, nos últimos dois anos no Rays, o jogador de 29 anos acertou 43 home runs. Ele marcou bastante em sua carreira, mas é bom ter um pouco de força e velocidade fora do banco.

Quando o Mets adquiriu Torrens em uma troca no meio da temporada após uma lesão no Francisco ÁlvarezParecia que ele nunca sairia da posição inicial. Seus números finalmente voltaram à realidade e ele parecia o jogador que tem sido durante toda a sua carreira, com rebatidas de 0,229, mas jogando uma defesa sólida atrás da base. Ele retornará como reserva de Alvarez na próxima temporada e poderá até atuar como mentor do jovem apanhador.