Mets, Yankees e Dodgers Camp Histórias e Classificações de Power U26 (equipes 30-26) | Barball Bar-B-Bast

Jake Mintz e Jordan Shusterman estão completamente enraizados nos campos de treinamento de primavera na Flórida e no Arizona, respectivamente. Mintz compartilha o que aprendeu e testemunhou a chegada de Juan Soto ao acampamento do Mets. Shusterman descreve a atmosfera de Pitch no acampamento de Dodgers e os dois discutem o último drama em torno do acampamento dos Yankees. Os dois também revelam as 30-26 equipes em seu ranking de poder, o U26 e jogam um jogo de curiosidades divertidas para acabar com a cápsula.

(1:30) – The Starter: Juan Soto chega ao acampamento do Mets e compartilha o que ele quer melhorar em 2025

(12:40) – The Starter: Dodgers Camp é o epicentro do mundo do beisebol neste momento

(22:00) – Histórias do acampamento dos Yankees: Marcus Stroman não está feliz com seu papel e Stanton já está ferido

(36:50) – Camp Angels: Mike Trout está se movendo de CF para RF

(38:35) – Apresente a classificação de energia U26: Equipamento 30-26

(48:20) – Jake’s Nri ‘Game para quem joga agora’

(58:45) – Modo turbo: assinaturas de treinamento de primavera para levar em consideração

