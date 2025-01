"Meu bebê não está seguro…": O pai de Sanju Samson desaba, temendo que uma ‘conspiração’ tenha sido tramada contra India Star.

A estrela do time indiano de críquete Sanju Samson, pai de Samson Viswanath, fez algumas acusações sérias contra a Kerala Cricket Association (KCA). Recentemente, houve relatos de que a ausência de Samson na campanha do Troféu Vijay Hazare de Kerala desempenhou um grande papel em sua omissão do Troféu dos Campeões. Samson não fazia parte do campo de Kerala, o que supostamente resultou na não seleção da equipe estadual para a campanha do Troféu Vijay Hazare. Embora Samson tenha afirmado que já havia deixado claro que não estava disponível, o chefe do KCA, Jayesh Jeorge, não ficou impressionado quando recebeu apenas uma “mensagem de uma linha” do batedor guarda-postigo.

No meio desta situação, Viswanathan disse que não se sentem seguros em Kerala.

“Nunca fizemos nada para provocar a Associação de Críquete de Kerala. Não prejudicamos ninguém com nossas declarações. Mas estamos lutando há 10 a 12 anos. Eu não sei o motivo. O irmão mais velho de Sanju, Saly Samson, também foi um grande artista em Kerala. Ele foi selecionado para um acampamento de um dia, mas não teve muitas chances”, continuou o pai de Sanju. Esportes obrigadoquando ele quebrou.

“Eu sabia há cerca de seis meses que eles estavam planejando algo contra Sanju. KCA conspirou para fazê-lo deixar Kerala. Não podemos combatê-los. Tem diretores lá, somos gente pequena. Você não pode falar com eles, não pode desafiá-los. Meu filho não está seguro aqui. Eles vão culpar Sanju e as pessoas também vão acreditar neles. Então, eu realmente quero que meu filho pare de jogar críquete em Kerala. Se o estado quiser dar uma chance ao meu filho A, dizendo: ‘Sanju, venha jogar para nós’, estou disposto a fazer este apelo.

“Sanju é apenas um indivíduo, enquanto a KCA é uma associação grande e poderosa. Receio que inventem teorias da conspiração contra o meu filho. Não sei por que estão atrás de nós. Não fizemos nada de errado nesse sentido, Sanju nunca gostou de mais nada em sua vida, exceto críquete e treinamento. Ele dedicou 30 anos de sua vida ao críquete e agora está isolado. Eu já tive o suficiente; Quero tirá-lo desta associação (KCA).

Viswanath agradeceu ao técnico indiano Gautam Gambhir e ao capitão indiano do T20I, Suryakumar Yadav, por darem a Sanju a oportunidade de jogar na seleção indiana contra a Inglaterra.

“Falei com ele (Sanju Samson). Suryakumar Yadav e Gautam Gambhir deram uma chance ao meu filho e sou muito grato a eles. Eles deram uma chance ao meu filho e testemunharam seu potencial. Não há razão para ficar desapontado. Já te digo, o time selecionado no Troféu dos Campeões não é menor”, ​​completou o pai de Sanju.