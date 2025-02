“Mi piace essere in Michigan”, dice May quando chiede lavoro in Indiana

Non passò molto tempo prima che iniziassero le speculazioni pubbliche sulla sostituzione di Mike Woodson in Indiana.

Dal momento che il ritorno a casa di Bloomington di maggio era sabato, era inevitabile. L’allenatore Michigan è stato uno studente manager in Indiana sotto Bob Knight dal 1996 al 2000 e dovrebbe essere uno dei migliori obiettivi di Hoosiers per questo lavoro aperto ufficialmente venerdì quando la scuola ha annunciato che Woodson si è dimesso alla fine dell’anno.

May ha lasciato l’impressione ai credenti dell’Indiana nella sala dell’Assemblea sabato e ha portato il Michigan n. 24 a 70-67 vittorie su Hoosiers.

Gli è stato quindi chiesto un posto vacante.

“Mi piace essere in Michigan. Amo la nostra squadra. Combattiamo come uno sciocco. Ecco fatto “, ha detto May. “Questo posto è la mia fondazione, ma sono molto, molto felice all’Università del Michigan. Sono venuto qui per vincere il gioco e la missione è stata incontrata.

Maggio è stato quindi chiesto se aveva qualcosa da dire per ridurre al minimo i fan del Michigan.

“Non posso dire nulla che lo farà in un modo o nell’altro. Adoro essere in Michigan”, ha detto. “Questo non ha superato la mia mente se non esattamente quello che hanno detto i miei amici e la mia famiglia, e ad essere onesti, ho rimosso tutto.”

May divenne un nome nazionale nel 2023, quando la Florida Atlantic portò alle Final Four come 9-semiani, vinse 35 partite. I gufi hanno seguito un altro NCA del torneo prima di partire la scorsa primavera per sostituire Juwan Howard nel Michigan.

Il suo acquisto è di $ 5 milioni, ma dovrebbe anche rimborsare il suo bonus di firma circa $ 1,5 milioni se il Michigan dovesse partire il 1 aprile 2025.

Dopo alcuni giorni di speculazione Indiana venerdì pomeriggio, ha annunciato che Woodson si era dimesso dopo la stagione. Kamenec Indiana era responsabile di Hoosiers per quattro stagioni e nel 2021 sostituì Archie Miller. Li hanno portati al torneo NCAA nelle prime due stagioni, ma un anno fa hanno perso la stagione post-stagione e la perdita di sabato li ha ridotti a 14-10 in totale e 5-8 in un grande dieci. Hanno perso cinque partite di fila e sette delle loro ultime otto.