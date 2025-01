Miami-America 2-2 (18 gennaio 2025) Analisi della partita

Inter Miami CF ha aperto la preseason con un pareggio per 2-2 contro il Club America sabato sera all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada, prima di vincere ai rigori (3-2).

L’allenatore dell’Inter Miami Javier Mascherano ha fatto il suo debutto manageriale dopo essere stato nominato nel ruolo il 26 novembre 2024, inaugurando un nuovo capitolo per il club. Gli Aironi si sono schierati per la prima volta con il 4-4-2 in panchina Barcellona personaggio, con giocatori di punta Lionel Messi E Luis Suarez su.

Dopo aver mantenuto la maggior parte del possesso palla, il Club America ha aperto le marcature al 31° minuto della partita con un gol di Enrico Martino. Ma i giganti della Liga MX non sono riusciti a mantenere a lungo il vantaggio iniziale poiché Messi ha trovato il modo di connettersi con Suarez all’interno dell’area prima di dirigere la palla in fondo alla rete.

IL Uruguay l’attaccante, che ha firmato un nuovo contratto con l’Inter Miami per restare fino alla stagione MLS 2025, ha lanciato la palla oltre Messi per un colpo di testa perfetto.

L’Inter Miami è riuscita a mantenere il punteggio sull’1-1 anche nel secondo tempo, ma Israele Reyes e il Club America si è dimostrato più forte. Una serie di errori difensivi da parte della coppia di difensori centrali Tomáš “Toto” Aviles e Noah Allen ha lasciato Reyes con la palla in area, ispirando il giocatore a far scivolare la palla oltre il nuovo portiere dell’Inter Miami, Rocca Rios Novo.

Lionel Messi David Gonzales-Imag Immagini

Gli Aironi riescono ancora a trovare il pareggio, questa volta con un colpo di testa del difensore Aviles su calcio d’angolo. Giuliano Gressel nei minuti finali della partita per mandare la partita ai rigori.

Il Club America tornerà ora a Città del Messico per continuare la sua stagione nella Liga MX, mentre l’Inter Miami intraprenderà una tappa del tour pre-campionato 2025 in Sud e Centro America. Gli Herons affronteranno l’Universitario all’Estadio Monumental “U” in Perù il 29 gennaio prima di recarsi a Panama per affrontare lo Sporting San Miguelito.