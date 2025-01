Miami Heat x Portland Trail Blazers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

relatório de intervalo

Perdendo por quatro no final do primeiro quarto, os Trail Blazers agora estão na liderança. Com um placar de 61 a 55, parecia o melhor time, mas ainda faltam mais dois quartos para jogar.

Os Trail Blazers entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Portland Trail Blazers @ Miami Heat

Registros atuais: Portland 14-28, Miami 21-20

Como assistir

Quando: Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA Onde: Kaseya Center – Miami, Flórida

Kaseya Center – Miami, Flórida TV: KATU 2.2 ABC

KATU 2.2 ABC Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 19,00

O que saber

O Heat jogará os quatro quartos completos na terça-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles receberão o Portland Trail Blazers novamente na terça-feira, com início previsto para às 19h30 horário do leste dos EUA no Kaseya Center. O Heat tem deixado a bola cair mais ultimamente, pois aumentou seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Depois de sofrer três derrotas consecutivas, o Heat finalmente mudou a situação contra o Spurs no domingo. Eles foram os vencedores claros por uma margem de 128-107 sobre o San Antonio. Miami perdeu por 39-26 faltando 8:56 para o fim do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de 21 pontos.

O Heat conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Kel’El Ware na frente quem marcou 25 pontos, além de oito rebotes e dois bloqueios. Tyler Herro foi outro jogador importante, fazendo 7 de 12 a caminho de 18 pontos, mais sete assistências e seis rebotes.

O Heat trabalhou unido e finalizou o jogo com 35 assistências. A equipa tem melhorado muito nesse aspecto: já melhorou o seu total de assistências em três jogos consecutivos.

Enquanto isso, o jogo dos Trail Blazers no domingo estava empatado em 53 a 53 no intervalo, mas felizmente para eles as coisas não permaneceram assim. Eles saíram com uma vitória por 113-102 sobre os Bulls. A vitória foi um alívio muito necessário para o Portland, pois marcou o fim de uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

A vitória dos Trail Blazers foi um verdadeiro esforço de equipe, e muitos jogadores tiveram desempenhos sólidos. Talvez o melhor entre eles tenha sido Scoot Henderson, que marcou 25 pontos, além de oito assistências e sete rebotes.

Miami agora tem um recorde de vitórias de 21-20. Quanto ao Portland, a vitória encerrou uma seca de cinco jogos em casa e levou o time para 14-28.

O confronto de terça-feira parece ser um jogo difícil: o Heat não perdeu a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 12,5 turnovers por jogo (eles estão em quinto lugar em turnovers por jogo no geral). No entanto, a história é diferente para os Trail Blazers, já que eles têm uma média de 15,8. Dada a vantagem considerável do Heat nessa área, os Trail Blazers precisarão encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Heat conquistou a vitória contra os Trail Blazers no encontro anterior, no último sábado, por um retumbante 119-98. O Heat tem outra vitória na manga ou os Trail Blazers vão dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Miami é um grande favorito de 11 pontos contra Portland, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Heat como favorito com 11,5 pontos.

O acima/abaixo é de 221,5 pontos.

História da série

Miami venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Portland.