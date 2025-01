Miami (Ohio) RedHawks vs. Buffalo Bulls: como assistir a transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Buffalo Bulls @ Miami (Ohio) RedHawks

Registros atuais: Buffalo 5-7, Miami (Ohio) 8-4

Como assistir

O que saber

Miami (Ohio) se prepara para seu primeiro confronto Mid American da temporada no sábado. Eles e os Buffalo Bulls se encontrarão às 13h (horário do leste dos EUA) no John D. Millett Hall. O momento certamente favorece os RedHawks, já que a equipe soma cinco vitórias consecutivas em casa, enquanto os Bulls sofreram seis derrotas consecutivas fora de casa.

Miami (Ohio) acaba de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles enfrentaram o jogo de segunda-feira com facilidade, obtendo uma vitória por 141-58 sobre o Defiance. A disputa foi praticamente decidida no intervalo, quando o placar já estava em 74 a 25.

Miami (Ohio) trabalhou em conjunto e finalizou o jogo com 29 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, Buffalo sofreu uma derrota retumbante por 91-71 nas mãos de Temple no domingo.

Apesar da derrota, Buffalo viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Tyson Dunn, que acertou 5 de 7 a caminho de 11 pontos, foi talvez o melhor de todos. O desempenho de Dunn compensou um jogo mais lento contra a Geórgia, há duas semanas. Ryan Sabol, por outro lado, foi muito menos útil, fazendo 0 de 8 além do arco.

Miami (Ohio) tem se saído bem recentemente, vencendo seis das últimas oito partidas, dando um belo impulso ao seu recorde de 8-4 nesta temporada. Quanto ao Buffalo, a derrota caiu para 5-7.

Fique de olho no gol do jogo de sábado: Miami (Ohio) tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, tendo acertado 39,8% de seus três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Buffalo, já que eles acertaram apenas 29,8% de suas cestas de três pontos nesta temporada. Dada a considerável vantagem de Miami (Ohio) nessa área, Buffalo precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Miami (Ohio) conquistou sua vitória contra o Buffalo quando os times jogaram pela última vez em janeiro por um retumbante 86-65. Será que Miami (Ohio) repetirá o sucesso ou Buffalo terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos em breve.

História da série

Buffalo venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Miami (Ohio).