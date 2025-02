Miami pretendia o assistente de Duke Jai Lucas para substituir Jim Larrañaga como treinador de furacões

O assistente de Nova York-Duke, Jai Lucas, é considerado o líder de ser o próximo treinador em Miami, embora Lucas não tenha sido formalmente oferecido o trabalho neste momento, disseram as fontes à CBS Sports no sábado.

Lucas, uma das estrelas em ascensão do basquete universitário e como recrutador, poderia acontecer com Jim Larrañaga como treinador de furacões e, aos 36 anos, ele se tornaria um dos treinadores mais jovens do Alto Mayor no esporte. Se Lucas terminar como a seleção, uma reconstrução de um programa que saiu de uma de suas piores temporadas na história da escola começaria. Larrañaga, anteriormente o treinador sênior mais antigo do basquete universitário masculino, renunciou em dezembro após uma partida de 4-8, menos de duas temporadas depois de levar Miami a uma aparição na Final Four.

Lucas começou sua carreira como treinador em sua Alma Mater, Texas, onde trabalhou por sete temporadas, começando como assistente especial e carregando um assistente de treinador. Ele saiu em 2020 para aceitar um emprego para a equipe de John Calipari em Kentucky como coordenador de recrutamento antes de uma subida ao treinador assistente. Em 2022, ele se juntou à equipe de Jon Scheyer como assistente. Ele foi promovido a treinador -chefe associado em 2023.

Depois No. 3 Duke Sunmericamente dominante 110-67 Victoria Sobre Illinois no Madison Square Garden no sábado à noite, Scheyer foi questionado sobre as perspectivas de Lucas como futuro treinador -chefe.

“Ele é absolutamente um treinador, não há dúvida sobre isso”, disse Scheyer. “É parte do motivo pelo qual eu o contratei, e o trabalho que ele fez por nós foi incrível. Qualquer relatório ou qualquer coisa que esteja lá fora, agora encontro o vento, mas atravessaremos essa ponte e resolveremos. Mas eu posso Diga a você 100 % de Jai é um treinador incrível.

Coincidentemente, o próximo jogo de Duke é terça -feira em Miami.

No decorrer de sua carreira como jovem treinador, Lucas tem sido uma voz instrumental no recrutamento de pessoas como Cooper Flagg, Kon Knueppel, Cason Wallace e Shaedon Sharpe, entre outros. Mais recentemente, ele desempenhou um papel enorme em ajudar Duke a pousar o Boazer, Cameron e Cayden Twins, que vêm de Miami e estão prestes a se registrar em Duke no final deste ano.

Os Boozers escolheram Duke sobre Miami no outono passado e estão preparados para estar entre os alunos do primeiro ano mais chocantes no basquete universitário na próxima temporada. Miami foi um dos programas de basquete masculino mais agressivos nos dois primeiros anos da era Null, mas recentemente deslizou. É provável que retorne a um ambicioso plano de despesas quando o próximo regime de treinamento começar. Se Lucas acaba sendo o cara para conseguir o emprego, isso deve se encaixar muito bem com sua propensão a balançar nas perspectivas de alto nível.