Micah Parsons crede che 1 squadra della NFL possa ottenere un risultato sconvolto nei playoff

Gli Houston Texans erano considerati la squadra di casa con più probabilità ad essere eliminata dal Wild Card Round lo scorso fine settimana a causa dei loro infortuni e del finale incoerente della stagione NFL 2024.

Tuttavia, i texani dimostrarono il loro valore con una convincente vittoria sui Chargers, avanzando all’AFC Divisional Round contro i Kansas City Chiefs.

CJ Stroud ha sopportato una dura seconda stagione dopo la sua campagna da rookie in cui sembrava il prossimo giovane quarterback superstar.

Stroud ha faticato a tenere vive le partite a causa della scarsa qualità della linea offensiva.

Tuttavia, si è presentato contro Los Angeles con un gioco fresco e calmo che ha permesso a Houston di rimanere comodamente in vantaggio.

Tuttavia, Stroud dovrà ora fare i conti con la robusta difesa di Kansas City in trasferta, e sarà un compito colossale.

Mentre la maggior parte si aspetta che i Chiefs vincano abbastanza facilmente, Micah Parsons non esclude Stroud e i texani, tramite B/R Gridiron.

“Capisco le sue difficoltà all’inizio della stagione, a metà stagione, ma il modo in cui ha giocato contro la difesa dei Chargers e ha giocato ha fatto sì che le cose accadessero… Penso che molte persone abbiano cancellato CJ, ma io no voglio eliminare CJ Stroud, penso che sia un concorrente d’élite, può trovare un modo per battere Patrick Mahomes,” ha detto Parsons.

Riuscirà CJ Stroud a portare a termine l’enorme sconvolgimento? pic.twitter.com/QHZXV2tDN6 — B/R Gridiron (@brgridiron) 18 gennaio 2025

Nella NFL, le squadre possono vincere in una determinata settimana, quindi non è impossibile per Stroud realizzare un risultato a sorpresa.

Il tempo lo dirà, ma i Chiefs non potranno prendere i texani così facilmente come avrebbero potuto.

