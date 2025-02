Micah Parsons, Dallas Cowboys non è stato annunciato per tenere negoziati di estensione

Si potrebbe immaginare che Dallas Cowboys voglia mantenere il suo miglior giocatore ad Arlington per l’anno principale della sua carriera, ma finora i discorsi di espansione non sono stati tenuti con il linebacker stellare Micah Parsons, Secondo Dallas Morning News.

Parsons, che è di grande scala, sta arrivando all’ultimo anno del suo commercio per principianti. Inoltre, il recente rapporto dei media della NFL ha menzionato che i cowboy sono almeno “conversazioni interne“Informazioni su ciò che potrebbero ottenere se cambiano Parsons, Double All-Pro e quattro volte Pro Bowler.

Allo stesso tempo, Dallas ha firmato un grande destinatario e il giocatore di bombetta a quattro tempi Ceedee Lamb per un accordo di quattro anni da $ 136 milioni entro due settimane dalla stagione regolare del 2024. Ha quindi firmato un quarterback e un triplo bowler Dak Prescott per $ 240 milioni nella settimana 1 mattina. Entrambi i giocatori hanno firmato il loro contratto quando sono arrivati ​​nell’ultimo anno dei loro negozi precedenti.

Lavorando, come previsto, che Parsons vuole assumere come valutazione del passaggio principale e non da autobus, Nick Bosa (un negozio da $ 170 milioni con San Francisco 49ers), Josh Hines- (cinque anni, $ 141,3 milioni con Jacksonville Jaguars), Brian Burns (un accordo di cinque anni e $ 141 milioni in nuovo Con i giganti di York) e TJ Watt (quattro anni, $ 112 milioni di negozi Pittsburgh Steelers) sono la testa di difesa più assunta della NFL per la media media.

Parsons ha lasciato quattro partite la scorsa stagione a causa di un infortunio alla caviglia. 13 giochi che Parsons Fare Tuttavia, suona di avere 12,0 sacchi, due pacchetti forzati e 43 battaglie combinate. Parsons ha chiuso al quarto posto tra i difensori di Edge nella classe Rush del passaggio (91,6), sesto nella classe totale (90,0) e 72 in difesa run (65,5), Pro Football Focus.

Parsons ha registrato 12 sacchi più in ciascuna delle loro quattro stagioni nella NFL. In soli 63 partite, è già nella 13a storia dei Cowboys con 52,5 borse di carriera e legato con nove nove assurdità forzate.

I cowboy stanno arrivando per 7-10 stagioni, che li hanno visti per la prima volta i playoff dopo il 2020 e l’allenatore del fuoco Mike McCarthy dopo cinque stagioni, promuovendo il capo allenatore del coordinatore offensivo Brian Schottenheimer.

