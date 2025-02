‘Micah Parsons de Los Cowboys faz’ chamada à ação ‘para que Dallas’ seja agressivo ‘na baixa temporada

Estamos oficialmente a menos de um mês de distância de NFL A agência gratuita começou. 10 de março é quando o período de negociação do agente livre começa e, em 12 de março, às 16h, o ET é quando o ano novo da liga começa e todas as operações e contratos negociados podem ser oficiais.

O Dallas Cowboys, duas vezes, o corredor All-Pro Borde da primeira equipe, Micah Parsons, está muito ciente do relógio de carrapato à frente da agência gratuita. Chamou os Cowboys para cumprir com a palavra do COO Stephen Jones que Dallas avaliaria sua abordagem anterior de agência gratuita e altere a prática em que a franquia gastou a menor quantia de dinheiro em agência gratuita na baixa temporada da NFL (US $ 20,47 milhões, mais baixa na liga para o OverThecap.com). O proprietário da equipe e o gerente geral Jerry Jones indicou no tapete vermelho das honras da NFL na semana passada que as palavras de seu filho eram puramente labiais, dizendo o plano de ataque da agência livre dos Cowboys “Eu estaria online” com os anos anteriores.

É por isso que Parsons está assumindo uma posição pública para uma abordagem mais agressiva à luz dos Eagles da Filadélfia, um rival da NFC East, vencendo Super Bowl LIX para limitar a temporada de 2024 dois anos depois de vencer a NFC em 2022. Os Eagles têm oito jogadores com contratos cujo valor total é de US $ 50 milhões ou mais, e seis dos acordos desses jogadores têm salários médios por ano de pelo menos US $ 20 milhão. Os cowboys têm apenas quatro jogadores contratos com valores totais superiores a US $ 50 milhões, e a Prescott oferece (média de US $ 60 milhões por ano) e o cordeiro (US $ 34 milhões por ano) são os únicos com um salário médio por salário médio do ano de ano de US $ 20 milhões ou mais. No entanto, os Eagles (US $ 13,8 milhões em um espaço de capitalização eficaz) Tenha um espaço de capitalização mais eficaz que entra na baixa temporada de 2025 do que os Cowboys (-US $ 7,03 milhões em espaço de capitalização eficaz), para overthecap.com. Muito disso tem a ver com a abordagem da Filadélfia em Assine seus melhores jogadores mais cedo Para evitar pagar as taxas da parte superior do mercado, além de usar essa vantagem para estruturar as ofertas de uma maneira pela qual a pressão pressionada no equipamento da tampa da equipe em uma estação individual específica em uma estação individual específica.

“O talento está lá, temos que ser agressivos da mesma maneira (outras equipes)”, Parsons “, Parsons Disse quinta-feira, através de Fort Worth Star-TelegramEm um evento com a Fundação Make-A-Wish, localizada em Great Wolf Lodge, em Grapevine, Texas. “Não quero sentar e ver outras pessoas (equipes) construir e construir e permanecemos iguais. Nós trazemos nossos próprios jogadores de volta, isso é igualmente importante.

Parsons tem Pão para que os Cowboys trocem e assinem novamente 2023 Jogador defensivo da NFL Myles Garrett, bem como o ataque defensivo da OSA Osa Odighta. Antes que Dallas possa se aproximar de ambos, faria sentido que os Cowboys abordem o contrato de Parsons, já que ele está pronto para entrar em 2025 em sua opção de quinto ano, a temporada final de seu contrato de estreante. Suas 52,5 capturas na carreira são a quinta nas quatro primeiras temporadas de um jogador jogado desde que a NFL começou a rastrear capturas individuais como uma métrica oficial em 1982, e Parsons é o único jogador com pelo menos 12 capturas em suas primeiras quatro temporadas na liga .

Embora Pro Bowler quatro vezes tentasse Estabelecendo uma reunião na semifinal americana de playoffs de futebol de Cotton Bowl Em janeiro, não houve progresso. No entanto, Parsons acredita que, como as negociações do marechal de campo de Dak Prescott e do receptor aberto Ceedee Lamb, ele e os Cowboys finalmente chegarão a um acordo.

“Não houve progresso”, disse Parsons na quinta -feira, quando perguntado sobre conversas de extensão. “Mas tenho certeza de que algo vai acontecer. Veremos … eu realmente tenho muito respeito por Jerry. Temos excelentes conversas o tempo todo. Existe definitivamente um plano para ver como tudo se desenvolve”.