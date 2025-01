Micah Parsons fa una previsione folle sui Cowboys

La siccità dei Dallas Cowboys al Super Bowl risale al 1995, con solo cinque vittorie nei playoff a dimostrarlo da quella stagione di campionato.

Dopo una stagione 2024 poco brillante e nonostante il ritorno di Dak Prescott dall’infortunio, le aspettative per il 2025 rimangono contenute.

Tuttavia, il famoso difensore Micah Parsons non crede nella rovina e nell’oscurità che circondano l’America’s Team.

Il dinamico linebacker ha parlato nel suo podcast “The Edge with Micah Parsons”, un’affermazione audace che ha fatto vibrare Cowboys Nation.

Ha promesso ai fan fedeli che la loro pazienza sarà finalmente ripagata la prossima stagione con il sesto Trofeo Lombardi della franchigia.

Sebbene le aspirazioni al Super Bowl siano comuni in tutta la NFL, dai Detroit Lions ai Kansas City Chiefs, una garanzia di campionato così definitiva prima del ritiro è rara.

“Per le persone che hanno continuato a crederci, perché non abbiamo ancora finito, non abbiamo ancora finito. E spero che voi ragazzi non pensiate che abbiamo ancora finito. Sarà una cosa grandiosa, grandiosa, grandiosa da vivere.” vediamo l’anno prossimo quando terremo il trofeo”, ha proclamato Parsons.