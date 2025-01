Micah Parsons non è contento di Dez Bryant per aver chiamato i Cowboys

I Dallas Cowboys e la loro fanbase devono essere stanchi di guardare costantemente rivali come i Philadelphia Eagles e i Washington Commanders vincere le partite post-stagionali stando seduti a casa.

I Cowboys finirono terzi nella NFC East durante la stagione NFL 2024 con un record di 7–10, anche se ciò può essere in gran parte attribuito agli infortuni subiti su entrambi i lati del campo.

Di conseguenza, il periodo dell’allenatore Mike McCarthy a Dallas finì, costringendo il proprietario Jerry Jones a condurre una nuova ricerca come capo allenatore.

Jones è stato irremovibile nel fare il possibile per riportare i Cowboys a vincere nella postseason, ma data la sua serie conservatrice, non è stato così.

Apparentemente stufo di vedere perdere la sua ex squadra, la leggenda di Dallas Dez Bryant ha recentemente pubblicato alcuni pensieri duri e onesti sullo stato dell’organizzazione.

Tuttavia, Micah Parsons ha fatto eccezione ai commenti di Bryant e ha pubblicato una risposta tramite il suo account X personale.

“Cose del genere mi fanno incazzare Dez perché avevi abbastanza talento e probabilmente eri uno dei più grandi del tuo tempo! Avresti potuto cambiare la cultura, fratello!! Avresti potuto cambiare la cultura!” Parsons ha twittato.

Parsons sembra sconvolto dal fatto che Bryant abbia il coraggio di discutere delle condizioni dei Cowboys quando avrebbe potuto apportare alcuni cambiamenti significativi durante i suoi giorni di gioco.

È difficile incolpare Parsons per essersi offeso dai commenti di Bryant, anche se questo non impedirà a quest’ultimo e ad altri di fare lo stesso tipo di commenti finché i Cowboys non inizieranno a vincere.

