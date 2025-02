Micah Parsons suggerisce che potrebbe lasciare i cowboy in futuro

Dallas Cowboys non è stata una squadra molto stimolante negli ultimi anni e la base di fan ha il diritto di essere arrabbiato per il modo in cui il proprietario della squadra Jerry Jones ha gestito la squadra.

Jones ha fatto saldamente quello che serve per riportare i cowboy al Super Bowl, ma finora vive su tratti sicuri e conservatori che suggeriscono il contrario.

Invece di gettare un’ampia rete nella ricerca di allenamento principale di Dallas, ad esempio, Jones ha scelto candidati meno noti.

Alla fine Jones si stabilì sul coordinatore offensivo Brian Schottenheimer per succedere a Mike McCarthy come nuovo allenatore della squadra.

Schottenheimer ora ha l’inevitabile compito di provare a vincere più partite per i cowboy, anche se almeno ha aiuto con la fine difensiva nella superstar Micah Parsons.

Tuttavia, il parrone apparentemente sta diventando più travagliato e non vincendo e ha persino suggerito di poter potenzialmente lasciare Dallas in futuro se non ha un anello del Super Bowl al limite con Micah Parsons.

“Per i prossimi quattro o cinque anni quando l’ho colpito 30, e non sono dove dovrei essere se questo anello non è proprio qui … Ciao, devo anche prendermi un anello, cani”, Parsons disse.

Micah Parsons e Derrick Henry parlano anelli del Super Bowl. Micah suggerisce che Henry si unisca ai capi se non riesce a prendere un anello a Baltimora. Henry non dice mai. Micah dice che se non ottiene un anello con 30, sarà in KC 😂. 🎥 Il bordo con Micah Parsons pic.twitter.com/lugwbwpv2 —L’abilità (@ustadium) 8 febbraio 2025

Nel video, Parsons suggerisce che avrebbe preso in considerazione l’idea di unirsi ai capi di Kansas City, i cui cowboy non stanno vincendo un Super Bowl, molto a beneficio dei fan di Chiefs presenti.

Parsons menziona anche LeSean McCoy che è andato a Kansas City, quindi Pas Rusher può essere serio.

