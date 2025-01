Virat Kohli conseguiu apenas 2.028 execuções com uma média de 30,72 em 39 testes desde 1º de janeiro de 2020.

A forma do batedor indiano Virat Kohli tem sido um tema quente de discussão ultimamente. O astro batedor indiano teve um desempenho ruim no formato mais longo do jogo, marcando uma média de apenas 30 pontos desde 2020.

A má forma de Kohli foi um fator chave na derrota da Índia no recém-concluído Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25. Apesar de ter começado forte com um século em Perth, Kohli não conseguiu marcar mais meio século e foi repetidamente demitido por entregar entregas fora do coto.

Muitos ex-jogadores de críquete falaram sobre o futuro dos grandes nomes de hoje, com alguns sugerindo que Kohli deveria considerar se aposentar dos testes para se concentrar nos ODIs.

O ex-capitão australiano Michael Clarke compartilhou sua opinião sobre o futuro de Virat Kohli no teste de críquete.

Michael Clarke explica por que Virat Kohli não deveria se aposentar do teste de críquete

Falando no podcast Beyond23 Cricket, Clarke admitiu que Kohli não marcou tantas corridas no teste de críquete recentemente quanto gostaria, mas reconheceu seu imenso talento e impacto no jogo.

Clarke disse: “É Virat Kohli! Esse cara pode ganhar o dobro de cem amanhã. Ele é um bom jogador. Esse cara poderia jogar, ele deveria jogar até se cansar. Se você se aposentar do teste de críquete agora, haverá apenas um time perdendo, e é a Índia.“

O ex-batedor australiano também respondeu aos críticos que sugeriram que Kohli deveria se inspirar na batida de 241 corridas de Sachin Tendulkar em Sydney em 2004.

Ele continuou: “Sachin era um jogador diferente de Virat Kohli. Muitas pessoas durante este verão australiano disseram que Sachin fez isso em uma partida de teste. Ele saiu do esconderijo algumas vezes e depois desistiu para fazer 200 no SCG. Sachin é um jogador diferente de Virat. A maior força de Virat é rebater a bola. Ele apenas joga de uma maneira diferente,“

